La delicada situación del OCB: ya ha recibido dos ofertas para comprar su plaza en LEB Oro

La delicada situación del Oviedo Club Baloncesto no pasa desapercibida en el ambiente del baloncesto español, ya que su plaza en LEB Oro es muy apetecible para clubes que no han conseguido acceder a la categoría por méritos deportivos. “Hemos recibido dos ofertas para comprar nuestra plaza”, aseguró ayer el presidente del OCB, Fernando Villabella, que sigue con las gestiones para inscribir al equipo en LEB Oro antes del 1 de julio.

Desde el anuncio de la retirada del patrocinio de Unicaja, los dirigentes del Oviedo Baloncesto han emprendido una carrera para reunir los 120.000 euros que aportaba la entidad bancaria. Villabella fue consciente desde el primer momento que sería más factible conseguir esa cantidad de tres o cuatro firmas que seguir con un patrocinador único. Tras las primeras gestiones, solo una empresa se ha comprometido a aportar 30.000 euros, por lo que ahora serían necesarias otras tres.

Sobre las aportaciones públicas, Villabella destaca la predisposición del Ayuntamiento de Oviedo y en especial del alcalde, Alfredo Canteli. Según el presidente del OCB, Canteli se comprometió a aumentar la aportación municipal y también le informó de las gestiones que está realizando con una empresa importante, que podría patrocinar al primer equipo del club con una cantidad semejante a la de Unicaja.

No ocurre lo mismo con el Principado. Al margen del descontento por la escasa aportación que recibe el club desde hace muchos años de la Dirección General de Deporte, 15.000 euros, Villabella lamenta que el anuncio del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, de una llamada de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, no se haya hecho realidad tras un mes de espera. En todo caso, Fernando Villabella confía en que no sea necesario llegar al extremo de atender las ofertas para vender la plaza del OCB en LEB Oro por parte de dos equipos que militan en LEB Plata. Pero el tiempo apremia y solo quedan quince días para que Oviedo siga siendo de LEB Oro.