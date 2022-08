Sed vestibulum porta sem, vel volutpat neque molestie eu. Suspendisse potenti. Suspendisse sem quam, molestie et mollis et, sollicitudin ac leo. Pellentesque convallis placerat diam, sit amet pharetra justo mattis at. In lacinia quam vel nisi laoreet tempor. issim a ipsum. Nullam in malesuada justo. Etiam molestie sem ac dolor imperdiet convallis. Aenean a turpis nisi. Suspendisse turpis dolor, vehicula nec vehicula ac, mattis eu enim. Maecenas tortor odio, facilisis et congue nec, ultrices sit amet nisi. Donec eu ipsum nibh, eu Donec dictum faucibus imperdiet. Donec volutpat tellus vitae est imperdiet

El Colunga mantiene aún esperanzas de clasificarse para las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación después de derrotar sin grandes apuros al Tuilla, al que sentenció en el primer tiempo. El Colunga se jugará ante el Marino el pase a las semifinales de la Copa Federación.