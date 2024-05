El gobierno local atribuye a estrategia ante las elecciones europeas el túnel bajo Veriña que plantea el PP para acceder a El Musel

El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, enmarcó hoy en una estrategia de campaña de cara a las elecciones europeas la propuesta que ayer lanzaron el presidente del PP de Gijón, Pablo González y la portavoz municipal de ese partido y vicealcaldesa, Ángela Pumariega, para construir un acceso a El Musel con un túnel de 1.388 metros entre Puente Seco y Aboño. Martínez Salvador recalcó que el gobierno local como tal –integrado por Foro Asturias y el propio PP– no va a valorar ninguna propuesta alternativa al vial de Jove en superficie salvo las que ponga encima de la mesa el Ministerio de Transportes.

«El Ayuntamiento de Gijón, como ya se pronunció, se mantiene de una manera inamovible con el acuerdo que se adoptó en el Consejo Social. Nosotros valoraremos todas las propuestas que nos lleguen por parte del Ministerio, pero no vamos a valorar otro tipo de propuestas», señaló esta mañana al término de la reunión de la Junta de Gobierno su portavoz, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la propuesta del PP avalada por la asociación vecinal de Veriña.

Una propuesta que no pilló por sorpresa a la parte del gobierno local de Foro. Martínez Salvador corroboró las palabras que ayer pronunció la vicealcaldesa al presentar el proyecto y reconoció que el PP «nos trasladó que estaba trabajando en una propuesta, nosotros evidentemente les dijimos que como Ayuntamiento, como equipo de gobierno no íbamos a valorar ninguna propuesta que no viniera del Ministerio».

El portavoz del ejecutivo municipal rechazó que haya división en el gobierno local a este respecto, pese a que en la presentación del proyecto del PP participaron la vicealcaldesa y el también edil de medio ambiente, los populares Ángela Pumariega y Rodrigo Pintueles: «cuando digo que el Ayuntamiento se mantiene con la propuesta que se aprobó en el Consejo Social, me refiero al equipo de gobierno. El equipo de gobierno no va a valorar ninguna propuesta que no venga del Ministerio. Lo que el Partido Popular como partido, en el marco de lo que sea, elecciones europeas o como lo queramos enmarcar haga, es una cuestión del Partido Popular. Pero como equipo de gobierno, el equipo de gobierno hará las propuestas que vengan del Ministerio», insistió.

El portavoz del gobierno local disoció la doble faceta de Ángela Pumariega como vicealcaldesa y como dirigente del PP al recalcar que «la propuesta es del Partido Popular, no del equipo de gobierno, al margen de que una persona que esté ahí presente (en referencia a la rueda de prensa que ayer ofreció el PP en un restaurante de la Campa Torres) forma parte del equipo de gobierno; no estaba en calidad de hacer declaraciones de un equipo de gobierno, sino declaraciones del Partido Popular», zanjó.

