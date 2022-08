4-1: Goleada del Langreo para ir a semifinales de la Copa Federación

El Langreo sacó lustre a sus cañones antes de plantarse en las semifinales de la Copa Federación. En los primeros 15 minutos los pupilos de Roberto Robles despacharon a un Llanes que necesitaba la victoria para pasar de fase, pero esa ambición no se vio en ningún momento.

Óscar Fernández se puso el mono de trabajo y en un cuarto de hora anotó los dos primeros tantos de la tarde, en ambos asistido por un Chus Ruiz que estuvo pletórico. Junto a Arzalluz, la otra pata del tridente ofensivo, volvieron loca a la defensa llanisca, que no supo cómo parar sus embestidas. El Llanes tampoco supo solucionar la papeleta en ataque, ya que en los primeros 45 minutos no se acercó a la meta defendida por Guillermo. Tras el paso por vestuarios, el Langreo mantuvo la misma dinámica con la que se fue. En el minuto 48, David Iglesias puso el 4-0 en el marcador, a pesar de los cambios que hubo en el once langreano. Este gol provocó que el Llanes estirase sus líneas. Con esto consiguieron batir la portería langreana, además de empezar una lluvia de ocasiones para ambos equipos que finalmente no hizo que se moviese el luminoso. Óscar Fernández y Chus Hevia se llevaron todos los focos en el Ganzábal, con una conexión que fue el deleite de la afición.

Ahora los azulgranas deben medirse al Llanera, ya clasificado, en las semifinales del torneo. La eliminatoria, a partido único, se jugará este sábado en Las Tolvas, en Pola de Laviana.