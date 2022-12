La Copa Leomotor plantea el reto de derrotar a Maikel Melero

Todos contra Maikel Melero. Ese parece ser el reto de la próxima edición del Freestyle de Gijón que tendrá lugar a partir de las 18:30 horas del próximo día 26 en el Palacio de los Deportes y que como en todas las ediciones cuenta con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA. "Todos los años traemos una figura mundial pero este año hemos querido echar el resto y estarán varios ganadores de la prueba gijonesa, alguno también campeón del mundo, que tendrán el reto de tratar de superar al cinco veces campeón del mundo, Maikel Melero" manifestó el organizador de este evento, Luis Molina.

El Freestyle de Gijón cumple su décima novena edición aunque este año con nueva denominación, Copa Leomotor. Contará con la presencia no solo de Melero, sino también de Edgar Torronteras, Remy Bizuard, ambos excampeones del mundo; Xavi Dolls, campeón de la Copa de España 2019 y Dany Torres, dos veces segundo en Gijón. Este último estuvo presente ayer en la presentación oficial de la prueba y se mostró "muy ilusionado de volver a estar aquí". Torres lleva dos años muy duros sin poder no solo competir sino incluso de subirse a una moto: "he tenido 10 operaciones de rodilla en estos dos años y acabaron poniéndome una prótesis. Afortunadamente ya llevo cuatro meses volviendo a entrenar y me e encuentro muy bien" indicó.

La gran novedad este año será la rampa de recepción de los saltos, que será de un material hinchable que amortigua mucho más la caída y que es bien recibida por los pilotos: "para nosotros es mucho más segura". El paso de los años evidenció también la mejora tecnológica en este aspecto. "Primero la rampa era de tierra, luego fue una superficie metálica y ahora es este material hinchable", recordó Torres.

Tanto el concejal de Deportes, José Ramón Tuero, como Luis Molina coincidieron en afirmar que "esta es una prueba ya clásica en la Navidad", a lo que Molina añadió: "llevamos 19 años llenando el Palacio, lo que indica que es algo que a la gente le gusta".

El patrocinador del evento, Samuel Darrosa, responsable de Leomotor, aseguró estar "muy satisfecho de poder colaborar en un evento como este que todos los años despierta un gran interés, como lo demuestra que siempre está lleno"

Las entradas están a la venta en la plataforma www.unientradas.es.