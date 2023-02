"Hay que poner problemas a los problemas", dice la canción de los Hermanos Cubero, grupo alcarreño de música folk, y eso mismo trata de hacer Marc Martí (Belianes, Lérida, 1997), ala-pívot que lleva tres campañas en el OCB con todos los contratiempos que se ha ido encontrando desde que se rompió el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla derecha el 17 de octubre de 2021 en un partido frente al Prat. El sábado, en Burgos, a pesar de la derrota, Martí tuvo un gran día.

–¿Qué tal está evolucionando el equipo con Arenas?

–Tenemos buenas sensaciones, ha sido una semana dura de entrenamientos, en la que ha establecido todos los conceptos en ataque y, sobre todo, en defensa, y se están viendo cosas: el equipo está con más velocidad, corremos más, los sistemas tienen más focos, diferentes opciones. Ha sido complicado los primeros días, pero ahora que vas entendiendo y van saliendo cosas estamos disfrutando en la pista.

–¿Cómo está el equipo en una temporada en la que parece que todo sale mal siempre?

–He vivido situaciones muy al límite, como tuve con el Lleida, y otras muy buenas, como estar en play-off; lo que veo en este equipo es que la gente quiere mejorar, quiere ganar y salir de esta situación; algo que no he visto en otros sitios, donde los jugadores iban cada uno por su lado, pero aquí estamos todos focalizados en el objetivo.

–¿Cómo se prepara un partido como el de Iraurgi para no meterse demasiada presión?

–Arenas nos ha recalcado que habrá liga después de Iraurgi, ganemos o perdamos, estamos concentrados en ganarlo. Esta semana está siendo para recalcar la filosofía de Guillermo y la que viene, con la llegada de los jugadores que están con la selección, funcionarán las cosas. Vas con presión, está claro, todo son finales ahora, pero tenemos ganas de que llegue el partido.

–¿Tras la lesión y un año tan duro cómo se sintió en Burgos?

–Ha sido una lesión muy dura para mí, desde el principio todo salió mal, la recuperación ha tenido muchos altibajos, un día estaba perfecto y al otro tenía la rodilla hinchadísima. Vine en verano, entrené mucho, me encontraba muy bien y en la primera semana noté un pinchazo en el menisco y otra vez, no a empezar de cero, pero sí un bajón bastante grande. Cuando ya empezaba a estar bien, jugué el primer partido contra Ourense, que me volví a sentir jugador, y después tuve partidos que casi no jugué; para alguien que sale de una lesión tan importante no tener continuidad te impide coger ritmo de competición. Tampoco quiero decir nada de que Trifón Poch no me sacara, era una situación difícil y confiar en un jugador que lleva doce meses lesionado en una situación tan dura es difícil, pero yo me veía entrenando bien y tenía ganas de ayudar. Cuando el otro día jugué tanto, me salieron bien las cosas, tuve esa conexión con Oli (Arteaga), que hacía mucho que no la sentía, disfruté mucho, me sentí otra vez jugador de baloncesto.

–Y de ala-pívot.

–Sí, siempre jugué de cuatro. Para mí era difícil tener que soportar el peso de los cincos, salir en todos los bloqueos directos, no era mi juego. Uno de mis puntos débiles era la defensa del bloqueo directo de toda la vida, más cuando la rodilla no está al 100%.

–¿Qué le ha pedido Arenas?

–Quiere que equilibre el juego interior y que pueda abrirme para tirar de tres o ir uno contra uno. El primer día ya nos marcó cómo quiere que juegue cada jugador.

–¿Cuántos de los 13 puntos de Burgos se los debe a Arteaga?

–Me dio tres balones debajo del aro y, como siempre le hago la broma de que soy un pelota con él, voy a decir que todos porque la defensa solo está pendiente de él.

–¿Hay buen rollo en el grupo?

–Ha habido semanas que ha sido duro, como es normal, estás de bajón después de perder; pero el equipo siempre encara la semana con alegría y hay buen ambiente.

–¿Cómo de importante va a ser la afición ante Iraurgi?

–Desde el primer día que vine lo dije, cuando Pumarín está lleno parece que hay 5.000 personas, han estado siempre con nosotros, en las buenas y en las malas, los esperamos a todos aquí ante Iraurgi.

–¿Estará el OCB el año que viene en Oro?

–Sí. Estoy segurísimo, el equipo está concienciado y vamos a ir a muerte.

El OCB hace una subasta solidaria

El Alimerka Oviedo Baloncesto subastará la camiseta especial con la que jugó contra el Gipuzkoa en Pumarín, diseñada por Marcos García, "Basiliscus", en negro y con los colores corporativos azul y naranja. La subasta se hará con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es el martes, a beneficio de la Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras. La subasta de las once equipaciones estará disponibles hasta el propio martes.