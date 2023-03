El Motive.co Gijón cesa a Cristina Cabeza tras la mala racha en la liga

Cristina Cabeza ha dejado de ser la entrenadora del Motive.co Gijón a falta de dos jornadas para el término de la Liga regular. Los malos resultados encajados por el equipo en las últimas jornadas han precipitado su marcha, aunque desde hacía varias semanas se sabía que no continuaría la próxima temporada. El segundo entrenador Luis Avelino se hará cargo del equipo.

El club comunicó su decisión a la entrenadora tras una reunión mantenida ayer por la tarde un poco antes del entrenamiento previsto para las 18 horas, sesión que ya dirigió Luis Avelino, "un hombre de la casa", según aseguró Manoli Fernández, presidenta del club gijonés. "Se lo propusimos porque ya conoce el equipo y los sistemas y ha aceptado", indicó. Jorge Martínez, el hasta ahora preparador de porteras, será también el segundo entrenador.

La derrota sufrida el pasado sábado ante el Granollers, partido en el que el equipo ofreció una pobre imagen, acabó de decidir a la directiva, a la que en su momento ya no le había gustado que Cristina Cabeza anunciase su marcha a final de temporada cuando todavía quedaban tantas jornadas para el término de la competición liguera y con la Copa de la Reina también pendiente de disputarse.

"La derrota ante el Granollers fue un varapalo para el equipo, la directiva y la afición", manifestó la presidenta, que espera que este cambio "sea el revulsivo que nos dé la fuerza y la energía que necesita el equipo para jugar por el título y no por la permanencia".

Manoli Fernández reconoció que "el peligro de tener que jugar por evitar el descenso es real, es algo que no se puede negar". Fernández mostró todo el respeto por el trabajo realizado por Cristina Cabeza, "pero los resultados no estaban acompañando". La entrenadora cesada se despidió de la plantilla y de momento prefiere no hacer declaraciones.

El Motive.co Gijón solo ha ganado uno de los seis últimos partidos de Liga, a lo que hay que unir las dos derrotas sufridas a manos del Elche en los cuartos de final de la EHF European Cup, lo que supone un triunfo de ocho partidos. Además, la imagen ofrecida por el equipo deja bastante que desear. Marcha en la octava posición, última que da derecho a jugar el play-off por el título, pero que sobre todo supone evitar la peligrosa fase de descenso. En estos momentos solo tiene un punto de ventaja precisamente sobre el Granollers, que además tiene un calendario más fácil que las gijonesas, ya que se medirá a Beti Onak y Aula Valladolid, mientras que el Motive.co lo hará ante el Elche, que ya le ganó tres veces esta temporada, y La Rioja.