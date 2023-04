Crónica, vestuarios y cómo queda la clasificación tras la derrota (89-72) del Alimerka Oviedo Baloncesto en Valladolid: Una derrota que exige resurrección

El Alimerka Oviedo cayó en la pista del Valladolid en un partido que se jugó a un nivel físico que terminó desarbolando al conjunto asturiano, en el que volvieron a quedar en evidencia algunas de las carencias del equipo y en el que, al menos, se puede rescatar un cuarto, el tercero, en el que el conjunto de Guillermo Arenas hizo bien las cosas, subiendo el nivel defensivo y tomando buenas decisiones en ataque. A esos minuto se tiene que agarrar el OCB para encarar lo que le viene, que en primer lugar es un encuentro clave el domingo (18.30 horas) ante el Almansa en el polideportivo de Pumarín.

Llamó la atención que el último fichaje del equipo, el estadounidense Durand Scott, que jugó sus primeros minutos en Oviedo en la derrota ante el Melilla, se quedara todo el partido en el banquillo, algo que también sucedió por segundo partido consecutivo con Adrià Domenech. Si bien, sorprende especialmente el caso de Scott, que debe ayudar a que la línea exterior del OCB sea más productiva y que además lleva mucho tiempo sin jugar, por lo que necesita empezar a coger ritmo de competición. Es cierto que, en el tercer cuarto, que fue cuando jugó en el partido anterior, el equipo carbayón estaba haciendo sus mejores minutos.

El partido empezó muy mal para los intereses del equipo de Oviedo, con un ritmo de anotación muy alto, con los tiradores de Valladolid muy enchufados, con el de siempre, Sergio de la Fuente, haciendo mucho daño con sus movimientos bajo el aro y con sus rebotes ofensivos, y con un OCB que se mantuvo en el partido porque tuvo acierto en acciones como el triple final de Chuso González, que dejó el marcador ajustado (25-22).

El segundo cuarto comenzó bien para el OCB, con un Peñarroya que dirigió bien a sus compañeros y que anotó, pero las cosas se torcieron en los últimos minutos, con un Belemene que, además de una defensa espectacular que agotó a los dos bases del OCB, consiguió anotar y aportar cosas en ataque. Al equipo de Arenas le pesaron también las faltas personales señaladas sobre Oliver Arteaga, que acabó siendo excluido en los últimos instantes, algunas discutibles en un partido en el que se permitió tanto contacto. Antes del descanso, una canasta de Brown, quizá el mejor del OCB, redujo la distancia a diez puntos (49-39).

El tercero cuarto fue, sin duda, el mejor del OCB, que supo encontrar a los interiores, a Arteaga y a Brown, que redujo la anotación del rival llegando a ponerse a un punto (59-58) a 3 minutos de acabar el parcial. Si embargo, en el último las cosas cambiaron, Valladolid subió aún más su intensidad, complicando mucho la vida a los bases, y acabó superando a un OCB que volvió a perderse y que necesita un Domingo de Resurrección.

Guillermo Arenas: «En la salida del tercer cuarto hemos estado muy bien»

«Nos ha costado mantener el nivel en el último parcial y eso provocó que perdiéramos el criterio en ataque»

El entrenador del Alimerka Oviedo se queda con dos cuartos de su equipo y reconoce que en el último les «costó mantener el nivel» y de ahí la diferencia con la que acabó el duelo. Al técnico tampoco le gustó demasiado lo que hizo su equipo en el primer parcial, en el que recibieron demasiados puntos: «En el primer cuarto hemos recibido un primer parcial que hemos conseguido arreglar al final». Todo lo contrario del segundo y tercer cuarto, en los que Arenas considera que estuvieron «intensos en defensa». La parte mala fueron las personales: «Las faltas nos han lastrado, Oli (Arteaga) se ha metido en problemas bastante rápido». Sin embargo, lograron «ajustar el equipo para jugar contra lo que teníamos enfrente, que era un físico brutal», algo que no pudieron hacer en el inicio: «Nos estaba costando mucho defender interior, hemos hecho el esfuerzo en el segundo y el tercer cuarto». Lo que más le gustó a Arenas fue el comienzo del tercer parcial: «En la salida del tercer cuarto hemos estado muy bien, ese es el nivel que queríamos del equipo, hemos conseguido recuperar ciertas cosas que en el último partido no habíamos hecho». Un trabajo que se vio empañado por el final: «Nos ha costado mantener ese nivel, hemos ido poco a poco perdiendo el criterio en ataque y a partir de perder el criterio en ataque nos han encontrado tiros cómodos que no habíamos dejado en los otros cuartos».

Promoción de entradas

Los resultados que se produjeron en la jornada de ayer, la derrota del Alimerka Oviedo Baloncesto combinado con los triunfos del Albacete y el Juaristi, han convertido en más trascendente si cabe el encuentro del próximo domingo (Pumarín 18.30 horas) ante el Almansa. Con el fin de conseguir el mayor ambiente posible, en la línea que presentó el polideportivo ovetense en los partidos contra el Estudiantes y contra el Melilla, el OCB da continuidad a la política de las entradas de acompañante. En ese sentido, cada abonado podrá adquirir dos entradas de acompañante al precio de diez euros cada una para los adultos y de cinco euros por unidad para los niños. Las localidades pueden adquirirse en la tienda del club y en su web.

Así queda la clasificación: El Melilla cae y el OCB sigue fuera de descenso

De lo poco bueno que le pasó al Alimerka Oviedo está jornada fue la derrota del Melilla en la cancha del Alicante, resultado que deja a los de Guillermo Arenas fuera de los puestos de descenso una jornada más. Más negativas para los intereses del OCB fueron las victorias del Iraurgi en casa ante Cantabria y, especialmente, por lo sorprendente, la del Albacete a domicilio ante el Burgos. En el duelo de la zona de abajo que enfrentó a Ourense y Almansa, la victoria de los gallegos permite al OCB optar a superar el domingo (18.30 horas) al Almansa si logra ganarle en Pumarín.