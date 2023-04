Un infarto del piloto, probable causa de la tragedia del Rally de Tineo

Era un tramo recto, sin aparente peligro, cerca del pueblo tinetense de Mañores, pero allí dejaron los dos la vida al estrellarse contra unos árboles con el coche con el que competían en la 42.ª edición del Rally Villa de Tineo. El piloto de Grado Julio César Castrillo y su copiloto, el ovetense Francisco Javier Álvarez, de 47 años, fallecieron en el acto, en torno a las 16.30 horas de ayer, en el Citroën DS3 N5 con el que disputaban el sexto tramo cronometrado de la prueba automovilística. El vehículo iba a gran velocidad dado que era un trazado recto pero, de repente, perdió el control. Algo se torció. Se baraja la posibilidad de que el piloto sufriera un infarto. En ese momento, las primeras investigaciones apuntan a que el copiloto trató de evitar la colisión tirando de freno de mano. Pero no consiguió evitar el impacto. Ambos murieron en el acto.

La desolación se extendió por toda la organización de la prueba y el público que seguía el desarrollo del rally. En el recinto ferial de Tineo, donde todos se reunieron tras el accidente, nadie conseguía explicarse qué había pasado. Muchos se preguntaban que cómo podía haber ocurrido algo así. Sobre el papel era una zona "sencilla" para competir. "Tuvo que pasar algo más, sino no tiene sentido", repetían.

Ambos fallecidos eran muy queridos dentro del mundo del automovilismo. Julio César Castrillo acababa de volver a las carretas tras comprar su coche al veterano piloto vasco Roland Holke tras varios años de parón. Natural de Fuejo, un pueblo de Grado, pasó toda su infancia allí, pero luego hizo toda su vida en Oviedo. El piloto fallecido ayer en el rally tinetense es hermano de Natividad Castrillo, muy conocida en la localidad moscona ya que fue concejala del PP en el ayuntamiento de Grado. Años atrás, Castrillo regentó dos bares, el Xaréu, en Trubia, y el bar Rally, en el barrio ovetense de Vallobín. Residente en Oviedo, también se dedicó al transporte con camiones y al compra y venta de coches usados.

Francisco Javier Álvarez, el copiloto fallecido, acumulaba también una larga experiencia en el mundo de las carreras. Muestra de su pericia es que formó parte del equipo oficial de Peugeot en el campeonato de España tras ganar el Desafío Peugeot con Roberto Solís en 1999, y compitió con otros relevantes pilotos asturianos como Alberto Hevia, Ángel Paniceres y Jonathan Pérez.

Francisco Javier Álvarez un hombre muy familiar, como demuestra que a mitad de competición había llamado a su mujer, que es agente de la Guardia Civil en el cuartel del Rubín, para interesarse por el resultado del partido que estaba disputando su hijo mayor, que jugaba en Laviana. El padre del copiloto ovetense fallecido ayer en Tineo es una persona muy conocida y querida los barrios ovetenses de Vallobín y La Argañosa. El padre y el hijo se dedicaban a organizar eventos para la Caja Rural.

A las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Tineo hubo un minuto de silencio en recuerdo de los dos fallecidos, dos personas muy apreciadas en el mundo del motor asturiano. Todos los pilotos, miembros de la organización y de Protección Civil y cientos de aficionados mostraron su respeto por sus compañeros fallecidos. El minuto terminó con un sonoro aplauso y con varios de los asistentes entre lágrimas, rotos por el dolor. Incluso un joven llegó a desmayarse y tuvo que ser atendido por los miembros de Protección Civil que estaban presentes en ese momento. "Es un palo enorme, es un momento muy complicado", decía con la voz entrecortada.

Carlos Márquez, presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo, aseguraba que era "amigo personal de los dos" y que ambos tenían "mucha experiencia". Explicaba que, tras el impacto contra un árbol, "no se pudo hacer nada" por salvarles la vida. El presidente de la Federación quiso mandar "un fuerte abrazo a los familiares y amigos" y reconoció que este tipo de accidentes son algo que a veces no se puede evitar: "A veces pasa, aunque no queramos que pase".

Las caras al término el homenaje eran síntoma del drama que ayer invadió la villa de Tineo. "Un día que era de fiesta ha terminado con una tragedia que nos deja a todos desolados", aseguró José Ramón Feito Lorences, alcalde de Tineo, que quiso trasmitir el pésame a la los familiares de las víctimas. "Es un episodio negro dentro de la historia del rally, es un día de luto para todos", añadió.

"Estamos hundidos. Se me acaba de ir medio corazón". Así se manifestaba Ángel Paniceres, que había corrido con Francisco Javier Álvarez de copiloto. Recibió la noticia nada más bajarse de un avión en Madrid procedente de Chipre, y no podía dejar de llorar. Su "amigo del alma" ya no volvería a dedicarle una sonrisa. "Llevaba un porrón de rallies a la espalda", indicó el que fuera su compañero de batallas deportivas entre 2015 y 2019.

Paniceres recordaba así a su amigo Javi, con el que solía quedar todas las semanas: "Era puro cariño, cercano, sonriente y sencillo. En resumidas cuentas, gente que te aporta". "No nos lo creemos o no nos lo queremos creer", repetía. En cuanto vio las fotos supo que no tuvieron escapatoria: "Juntos nos metimos muchos golpes, pero ninguno como ese".

Adrián Barbón, presidente del Principado, también quiso manifestar su dolor al conocer el accidente. "Muy triste ante las noticias del fallecimiento de Julio César Castrillo y su copiloto, Francisco Javier Álvarez. Mi más sentido pésame pasa sus familias y amistades", señaló el jefe del gobierno asturiano. A sus palabras se sumó Berta Piñán, consejera de Cultura y Deportes. "Es un día trágico para todo el deporte asturiano; toda la familia del motor regional está consternada", indicó. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también mostró su "consternación" por la tragedia que ayer tarde se vivió en el concejo tinetense. También el piloto ovetense Fernando Alonso quiso mostrar sus condolencias: "Qué tristeza para toda la familia del motor saber lo ocurrido en el Rally Villa de Tineo. El pésame y todo el cariño a la familias de Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez"", escribió en sus redes sociales.

Al cierre de esta edición se desconoce la fecha del funeral, ya que los cuerpos, que tardaron horas en ser levantados, fueron enviados al Instituto de Medicina Legal de La Coredoria, para tratar de esclarecer la causa de la muerte.

La organización, la escudería Tineo Auto Club, al confirmarse el fallecimiento de los dos participantes suspendió la carrera en la sexta cronometrada de las ocho que tenía la competición. El ganador fue el moscón Manuel Mora (Subaru Impreza), seguido de Alberto Ordóñez (Fabia R5) y completando el podio Óscar Palacio (Fiesta R5).

El accidente de Castrillo y Álvarez pone fin a una semana trágica dentro del mundo del motor. Hace tres días el piloto Craig Breen sufrió un accidente mortal mientras entrenaba en Polonia con miras al rally de Croacia. La última tragedia de este tipo en las carreteras asturianas data de septiembre de 2021. Jaime Gil y Diego Calvo, ambos cántabros, perdieron la vida en un accidente mientras competían en el rally de Llanes. El piloto perdió control del vehículo en la zona del descenso del Fito y fallecieron en el acto.

Las reacciones