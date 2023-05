Reacciones del presidente y del entrenador de L'Entregu ante el duelo minero por un ascenso histórico: el domingo visitan La Unión (Murcia)

El partido de ida se disputará el domingo, a las 18.00 hora, en la localidad murciana y el de vuelta, el siguiente fin de semana, en el Nuevo Nalón. Los dos equipos fueron terceros de sus respectivos grupos de Tercera Federación durante la liga regular y luego pasaron dos rondas en la fase regional antes de alcanzar esta última eliminatoria. En esta ocasión, en caso de que se llegue a la prórroga en el segundo partido sí habrá tanda de penaltis. En lo deportivo, este duelo se espera equilibrado, siendo dos equipos humildes que han cuajado una muy buena temporada.

L’Entregu ha llegado a esta ronda después de dejar fuera en la final regional al Praviano y previamente al Llanera. La Unión Atlético, por su parte, se deshizo en la primera ronda del Racing de Murcia y en la segunda superó al Lorca Deportiva.

Pero esta eliminatoria tendrá también un sabor especial por tratarse de dos zonas muy influenciadas por la minería. En La Unión, localidad de más de 20.000 habitantes, tiene lugar el famoso Festival Internacional del Cante de las Minas, uno de los más prestigiosos que existen en el mundo de la música flamenca, que en 2017 rindió homenaje a las cuencas mineras asturianas. Ese año fue invitada Marisa Valle Roso, actuando en lo que se denomina "La Catedral del Cante", el escenario del Antiguo Mercado donde se desarrolla el festival.

Adrián González disfrutó de "un ambiente espectacular": "Había mucha gente de Pravia y nuestra afición, estoy seguro de que va a ir mucha gente a Murcia; eso sí, no vamos a poder votar", añade. A partir de ahora, a lo largo de esta semana, al técnico de L’Entregu le tocará hacer un gran trabajo de investigación: "Vídeos, llamadas y trataremos de hablar con entrenadores que les conozcan", explica el entrenador del gran protagonista del fútbol asturiano.

Adrián González, entrenador de L’Entregu, está satisfecho por el rival que les ha tocado en la eliminatoria, La Unión Atlético, rival que le parece que puede ofrecer "una eliminatoria igualada". El técnico del conjunto entreguín, poco después del sorteo, ya tenía algunos datos: "Me dicen que es un equipo físico, duro, fuerte y veterano", cuenta. Lo único negativo, apunta Adrián, es la lejanía: "No queríamos un desplazamiento tan largo", dice el entrenador.

Pepín Cueva vuelve hoy a Asturias tras pasar unos días en Benidorm, viaje que tenía organizado y que le hizo perderse el éxito de L’Entregu, equipo del que es presidente, llegando a la final por el ascenso a Segunda Federación. Ayer, aún en la localidad alicantina, ya estaba organizando todo para el desplazamiento a la localidad murciana. "Va a ser una eliminatoria igualada, va a ser bonito, y si subiéramos lo que tengo claro es que vamos a subir, es impepinable, no vamos a renunciar bajo ningún concepto", explica el presidente del equipo del Nuevo Nalón.

"Si subimos no vamos a renunciar bajo ningún concepto"

Lucho Valera, entrenador del Praviano, al que dejó fuera L'Entregu

"La derrota está asumida, lo que quiero ahora es que gane L’Entregu"

Lucho Valera, entrenador del Praviano, reconoce que la derrota ante L’Entregu les dejó "jodidos": "Lo veías ahí, era posible, pero con los goles en la prórroga se nos fue", añade. Una de las claves para el técnico del equipo de Santa Catalina fue la lesión de Ali en la prórroga: "Se paró mucho el partido, fue un jarro de agua fría y cuando nos marcaron ya apenas teníamos opción para reaccionar".

La rabia por no haber podido seguir adelante no oculta lo que han conseguido esta campaña: "Al final, estás jodido, porque jode mucho, pero también sabes que lo que hicimos fue algo extraordinario y así lo llevas mejor", explica el entrenador. En su opinión, "gran parte del partido se jugó a lo que queríamos, pero en la prórroga no fue posible". Una vez asumida la derrota, Lucho Valera tiene clara la actitud que hay que tomar: "Cuando en tu vida perdiste más que ganaste convives bien con estas cosas, nos toca pasar página y felicitar a L’Entregu; se lo merecieron", añade.

El capitán y portero de L’Entregu Alberto Benito valoró en sus redes sociales tras el encuentro la actitud de Lucho Valera tras perder, pasándose por el vestuario y felicitando a los jugadores rivales. El técnico del Praviano lo tiene claro: "Yo quiero que gane L’Entregu, así que si quieren información, el entrenador rival que la busque en otro sitio; la derrota está asumida y por supuesto lo que quiero es lo mejor para el fútbol asturiano y lo mejor es que suba L’Entregu".