La convicción del Covadonga: "Jugando así, perderemos poco"

Cuando la Copa estaba dejando de ser sueño para convertirse en realidad, el deportivista Pablo Vázquez pellizcó al Cova con un disparo formidable a la escuadra derecha de Buru, el primero que recibía en todo el partido. "Me dio mucha rabia. Pensé: lo siento, chavales, pero es que no pude hacer nada", relata el portero, que apenas había desgastado los guantes hasta ese fatídico minuto 89: "Hubo algunas acciones de salir a balones largos, y sabía que tenía que estar atento a los centros laterales, pero no nos habían tirado, estábamos aguantando muy bien".

Ni la crueldad con la que llegó el empate ni el 1-3 final mellan el ánimo de Buru, de "subidón" por el excelente partido que cuajó el Cova y convencido de que "jugando así, pocos nos van a ganar". "En los últimos partidos –profundiza–, solo perdimos contra el Valladolid Promesas. Estamos con el ánimo arriba". Con la derrota contra el Dépor aún muy reciente, los de Teatinos deben cambiar el chip y enfocarse en el decisivo encuentro del domingo contra el Cayón, rival directo en la lucha por la permanencia en Segunda Federación. "Va a ser una batalla importantísima, vamos a darlo todo. Vamos a pelear hasta la última jugada de la temporada por salvarnos, que nadie nos dé por muertos", anuncia el portero. Menos repuesto del trauma copero está el hombre que abrió el marcador el miércoles, Nyno. "Fue un palo duro", reconoce, al tiempo que, igual que Buru, ensalza la competitividad de su equipo: "Hicimos un partido muy serio, muy completo. Es verdad que ellos tenían el balón, pero nosotros tuvimos ocasiones y nos crearon poco peligro". Para el extremo del Cova, la clave estuvo en el nivel de los cambios que introdujo el Deportivo en la segunda parte: "El partido cambió cuando entraron Salva Sevilla y Lucas Pérez, imagínate, jugadores de élite. Choqué con Lucas y estaba duro como una piedra, se nota que es un futbolista de otro nivel". Sin embargo, Nyno se queda con la "ilusión" que le hizo marcar ("fue uno de los goles más emotivos de mi carrera, junto a alguno que metí en fases de ascenso") contra un "grande" como el Dépor, un hecho especialmente excepcional al ser el primer gol de la historia del Cova en Copa del Rey. "Somos un club familiar, de barrio, de cantera. Lo de ayer, con tanta gente en la grada y un ambiente inolvidable, es el reflejo al gran trabajo que viene haciéndose durante muchos años", subraya el extremo. El gol de Pablo Vázquez no fue el primero que el Cova encajaba in extremis en los últimos 7 días. Contra el Langreo, Pablo Ares impidió, el pasado domingo, que los de Teatinos sumasen su segunda victoria en Segunda Federación con un tanto en el último minuto del tiempo añadido. "No creo que nos cueste cerrar los partidos, creo que estamos en una racha complicada de resultados y eso hace que lleguemos a los minutos finales siempre con la mosca detrás de la oreja, pero, en estos dos partidos, sobre todo el del Dépor, creo que fue más acierto del rival que demérito nuestro", analiza Adrián Trabanco, convencido de que el Cova sale "reforzado" del envite copero. El fútbol siempre ofrece revancha y el domingo, en la visita al Cayón, el Cova tiene la oportunidad de resarcirse.