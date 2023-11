El regreso de "La Espartana": la boxeadora gijonesa se las verá con "La Joyita"

"Necesité de un poco de tiempo". Miner "La Espartana" Gutiérrez está de vuelta tras unos meses para digerir su frustrado intento de conquistar el campeonato de España mosca en categoría profesional. "Tenía muchas expectativas puestas en ello, pero ahora he vuelto mejor que nunca", asegura la gijonesa, que reaparecerá el 25 de noviembre en la localidad cántabra de Camargo. Será bajando de peso, en minimosca, en una velada en la bolera de Maliaño ante Mariluz "La Joyita" Peral como rival.

"Siempre lo he dicho. No busco peleas fáciles, busco peleas de calidad", subraya Miner acerca del combate que le espera en tierras cántabras. Peleará en casa de "La Joyita", dos veces campeona de España amateur y quien, como Miner, ha dado el paso al profesionalismo recientemente. "Quiero mejorar el ranking y creo que una victoria me ayudaría a aspirar a cosas importantes en esta categoría", continúa "La Espartana", que acumula tres triunfos (uno por KO) y dos derrotas. Su rival lleva dos triunfos en dos peleas. Han cambiado cosas desde que la gijonesa cayera en junio ante Farah El Bousairi. Para empezar, algunos de sus aspectos de su preparación. "He dejado de trabajar en la hostelería y estoy mucho más centrada en mi preparación y en mi labor como monitora", explica. Miner combina los guantes con las clases de krav magá infantil en los colegios gijoneses del Lloreu y el García Lorca, además de ser entrenadora de kick boxing en un conocido gimnasio de la ciudad. Una labor que le ayuda a seguir conectada al deporte y limpiar la mente.

"Sé que el hecho de tener que combatir fuera me va a exigir hacer mucho más para ganar que si lo hiciera en casa, pero es lo que hay", señala antes de sumar un nuevo detalle a la dureza de su enfrentamiento con "La Joyita". "Hemos pactado seis asaltos, pero llegaré como un misil", añade, siempre ambiciosa, para un combate en el que se pueden encontrar entradas en Gijón. Están disponibles en la cervecería El Frontón, con un precio en la venta anticipada de 18 euros en la grada y 23 euros en una silla (20 y 25 euros, respectivamente, en taquilla).