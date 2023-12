Dani Navarro, ciclista asturiano que acaba de anunciar su retirada: "Con Contador tuve una época muy bonita, de muchos éxitos"

Dani Navarro (Salamanca, 1983) se baja de la bicicleta. El asturiano, todo un clásico del pelotón nacional, pone pie a tierra después de una carrera en la que ha logrado grandes victorias (una etapa en la Vuelta a España, una Vuelta a Murcia, dos top diez en grandes vueltas...), en la que ayudó a Alberto Contador a convertirse en uno de los mejores ciclistas españoles de la historia, en la que fue líder de equipo y que ha cerrado con tres años en el Burgos BH que le permitieron ampliar su curriculum.

–¿Le ha costado tomar la decisión de dejar el ciclismo profesional?

–Era una decisión que tarde o temprano tenía que tomar. Este año cumplo 40, tuve una niña, fue un poco por todo, pero fundamentalmente porque son muchos años, cada vez hay que cuidarse más, estar mucho tiempo fuera de casa y todo eso te va mermando. Me había planteado seguir otro año más por cumplir 20 años de profesional, pero con lo de la niña y que no terminó de haber entendimiento con el equipo decidí dejarlo ahora. Hace tres años sí que no quería dejarlo y he podido estar tres años más en el Burgos BH que me han permitido correr otras tres Vueltas a España.

–¿Qué balance general hace de su trayectoria?

–Pasé a profesionales en 2005, son casi 20 años, no me imaginaba estar tanto tiempo de profesional, creo que ha sido una trayectoria brillante, he sido gregario de Contador, Heras, de Armstrong en su regreso; luego fui líder y pude acabar entre los diez primeros de Vuelta y Tour en un equipo, el Cofidis, en el que estuve muy bien, muy tranquilo.

–¿Cuál fue el momento más especial de su carrera?

–Posiblemente la Vuelta en la que gané en Cabárceno (2014), aunque también tuve un Tour buenísimo en 2010 con Contador, ese año aguanté hasta el final con los favoritos en las etapas de montaña, tirando de los ocho o diez últimos, en 2016 me olvidé de la general y hice top ten en cuatro etapas, estuve bastante cerca de ganar y fui protagonista...

–Tuvo años muy bonitos al lado de Contador, ¿no?

–Sí, tenía claro mi rol, el 90% era trabajar para él y si él ganaba yo estaba contento. Fue una época bonita, de muchos éxitos, de correr en muchas carreras, Giro, Tour...

–Y luego probó también a ser líder de un equipo.

–Cofidis confío mucho en mí y yo no quería fallarles. Fueron seis años muy buenos, con buenos resultados, estuve muy contento allí y coincidió con una época muy buena, de madurez.

–¿Cómo ve el ciclismo actual en comparación con el que conoció en sus inicios?

–Ha cambiado muchísimo desde que yo pasé a profesionales. Había carreras en las que se podía ir tranquilamente, ahora se va muy rápido en todas la carreras, la Vuelta a Andalucía es como el Tour. Antes era diferente, se dejaba una escapada y se apretaba al final, ha cambiado mucho; por eso, los jóvenes andan tanto, yo fui poco a poco. Mira a Pelayo (Sánchez, ciclista asturiano que acaba de fichar por Movistar), lo que ha demostrado ya con 22 años.

–Ya que lo menciona, ¿qué le parece Pelayo Sánchez y su fichaje por el Movistar?

–Es, sin duda alguna, un buen corredor y una buena persona, y algo importante, es muy inteligente, que es clave para triunfar. Su fichaje por un equipo World Tour, y encima español, le va a permitir tener mejores medios; me escribió cuando anuncié mi retirada y le dije que me tiene para lo que necesite, para un consejo, para ayudarle en lo que sea.

–¿Cómo está el ciclismo asturiano?

–Va a pasar Sinuhé Fernández a profesional, también Samuel Fernández, hay varios y eso es muy bueno. Es importante la labor que hace el equipo MMR apoyando al talento joven.

–También es importante que siga ahí la Vuelta a Asturias, ¿no?

–Sí. Me hubiera gustado correr la última, tampoco la he podido correr mucho y es una carrera que me hacía mucha ilusión. Ojalá que pueden poner un día más, es una gran promoción de Asturias.

–¿Seguirá ligado al mundo del ciclismo?

–De momento quiero desconectar, aunque sigo saliendo en bici, no quiero parar de golpe. Poco a poco iré mirando a ver qué hago. Me gustaría estar cerca del mundo del ciclismo, es lo que sé hacer, pero sin estrés.