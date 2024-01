El Círculo Gijón cae por un punto

Dolorosa derrota del Círculo Gijón, la sexta consecutiva, esta vez ante el Marín y por un solo punto de diferencia. El conjunto gijonés, que ya no pudo contar con Sharif Idris, que se fue a la Liga alemana y tampoco jugaron Fernando Noval y Silva, se vio superado en los dos primeros cuartos por un Marín que esta temporada no está al nivel de la anterior pero que sí mantiene una plantilla de un gran poderío. Tras llegar al descanso con 15 puntos de desventaja (27-42) ofreció su mejor versión en el tercer cuarto en el que superó con claridad a los gallegos y se metió totalmente en el partido tras un parcial de 24-12.

El último cuarto fue muy igualado, pero los gijoneses tomaron ventaja y la victoria pudo haberse decantando para cualquier lado. A falta de minuto y medio, una canasta de Stefanuto ponía un punto por delante al Marín y en ese tiempo el Círculo no acertó a anotar fallando varios ataques consecutivos en los que el equipo gallego defendió con fuerza aprovechando que tenía margen para hacer faltas que no fueran de tiro. Samu Barros, el más acertado ayer, se jugó el último tiro sobre la bocina, pero en esta ocasión el balón no entró y la victoria se esfumó una vez más.

El próximo fin de semana derbi de alto riesgo para Círculo y Tartiere Auto.