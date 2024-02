El Marino de Luanco sigue acercándose a la permanencia después de sumar su octava jornada consecutiva sin conocer la derrota empatando en El Malecón. Un empate que, sin embargo, sabe a poco a los luanquinos, que dispusieron de dos ocasiones clarísimas en la primera mitad y otras tres en la segunda, cuando los locales jugaban ya con un hombre menos tras la expulsión de Alberto delgado en el minuto 63. Y es que de ahí al final el dominio de los hombres de Sergio Sánchez fue total, pero les faltó contundencia en el área contraria y tuvieron que conformarse con el empate.

Se jugaban mucho los dos equipos, que desde el inicio se mostraron muy conservadores, tratando de hacerse fuertes en la parcela ancha para no dar opciones al rival. No había un dominador claro. La Gimnástica de Torrelavega lo intentaba con presión alta, aunque fue el Marino el que probó suerte primero, sin fortuna en el remate final de Miguel Cuesta. Un Marino que en el minuto 22 sufría un serio contratiempo con la lesión de uno de sus baluartes ofensivos, Aitor Lorea, que tenía que dejar su sitio en el campo a Iván Elena.

Trataron de recomponerse los luanquinos, que movían bien el balón buscando la portería de la Gimnástica y protagonizando algún que otro acercamiento al área contraria y probando suerte con algún disparo lejano que no supuso, sin embargo, demasiados problemas para la zaga local. Mientras, el conjunto cántabro acababa ganando metros sobre el campo, y también posesión, pero seguía sin encontrar huecos en la defensa de los asturianos. Mientras, los asturianos seguían buscando la suya al contragolpe, y la tuvieron de nuevo en las botas de Miguel Cuesta, aunque tampoco en esta ocasión consiguieron acertar con la portería contraria. Pasaban los minutos y los porteros apenas tenían trabajo, llegándose al descanso con el empate a cero inicial aún en el marcador.

Ya en la segunda mitad salieron más valientes los locales, que en el minuto 55 estuvieron a punto de adelantarse en el marcador con un gran disparo con pierna izquierda de Javi Delgado. Se estiraba bien Dennis, que conseguía despejar el balón lo suficiente para despejarlo y que se estrellase en el palo.

Reaccionaba bien el Marino de Luanco, que se sacudía la presión local y empezaba de nuevo a buscar la portería contraria, protagonizando multitud de llegadas y sembrando los nervios en las filas de una Gimnástica que en el minuto 63 veía como el colegiado expulsaba a Alberto delgado por una entrada al borde del área cuando era el último defensor. No sacó provecho del castigo el conjunto luanquino, que erró el lanzamiento de falta.

Con los locales en inferioridad numérica lo intentaron los de Sergio Sánchez, que se hicieron con el control absoluto del partido y se volcaron en busca de la portería contraria. Dispusieron de multitud de llegadas, y dos ocasiones claras de Pinín, que no consiguió enhebrar la aguja, y otra de Cuesta, pero la falta de efectividad impidió el triunfo del conjunto visitante.

Sergio: "Es difícil hacerlo mejor"

A Sergio Sánchez, técnico del Marino, le pareció que el resultado cosechado ayer no hizo justicia a su equipo. "Se me parece a otros partidos que ya hemos visto. Desde mi punto de vista es difícil hacerlo mejor, pero cuando no eres contundente en el área contraria ocurre que es difícil explicar que haces un grandísimo partido y que te vas 0-0 jugando con un jugador más bastantes minutos. Todo se resume ahí". El técnico de los luanquinos insistió en que "nos entretenemos y no somos todo lo contundentes que debemos, por lo que no somos capaces de hacer gol". Respecto a las dos jugadas polémicas del encuentro, la de la expulsión de Alberto Delgado en los locales, en la que reclamaron penalti los jugadores del Marino, y la de la falta de Aspra al final, en la que pedían roja los locales, comentaba Sergio Sánchez que "en el posible penalti, lo cierto es que desde mi posición no veo si es dentro del área o fuera".