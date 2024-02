Asturias se rinde a Topuria: los peleadores del Principado califican la increíble gesta del alicantino

"Era algo que tenía que pasar y ha pasado, es genial". Son palabras de Joel Álvarez, luchador de artes marciales mixtas gijonés de la órbita de la UFC, sobre la increíble gesta de su compañero Ilia Topuria, cosechada durante la madrugada del sábado al domingo en California.

El alicantino fulminó a Alexander Volkanovski por KO en el segundo round del combate por el cinturón de peso pluma y se coronó como el nuevo rey de la categoría en el Honda Center de Anaheim.

Estaba el octógono caliente y el público entregado cuando "El Matador" conectó un croché con un derechazo que apagó las luces del luchador australiano y se convirtió en el primer español en ganar el cinturón de la mayor liga de las artes marciales mixtas del mundo. Los abucheos con los que los 18.000 espectadores del evento habían recibido al luchador español se convirtieron en vítores a medida que avanzaban los minutos. No le hicieron falta más de ocho para demostrar que la corona debía ser para él.

Topuria hizo gala de su estilo, de cazador, al enganchar al peleador australiano con dos potentísimas manos en un combate que había empezado con paciencia. Volkanovski es un viejo conocido para todos aquellos amantes a la UFC. El australiano es un peleador duro, estratega, capaz de adaptar su actuación al luchador contra el que se mide, pero Ilia fue mejor. Topuria midió a Volkanovski durante el primer asalto, bloqueando bien las piernas que lanzaba el rival y tratando de tomarle la distancia para conectar la combinación que minutos más tarde le auparía a lo más alto de la división.

"Ilia es el mejor de la división. Se enfrentó a un tipo duro como Volkanovski, pero el nivel de mi compatriota está lejos ahora del de cualquiera", comentó Álvarez tras visionar la pelea, luchador gijonés que peleará el próximo 2 de marzo en Las Vegas.

"Me da pena por Volkanovski, porque es un tipo genial. La personalidad de Topuria no me gustaba nada y con lo que le dijo ayer a su rival tras terminar el combate (Topuria dio las gracias a Volkanovski y reconoció su legado) me hizo cambiar un poco de opinión. Lo vi hablar después y vi a una persona más humilde, ya que la gente con esa soberbia y prepotencia que el se gasta a veces me espanta", dijo Minerva Gutiérrez, boxeadora gijonesa. "Pero me guste o no su personalidad, es un luchador con unas cualidades increíbles, trabajador y uno de los mejores", dijo.

"Un gran combate. Su equipo ha llevado una preparación perfecta. Estaba escrito que llegase a ser campeón, lo que será un gran paso para las artes marciales mixtas españolas. Es posible que la UFC recale en el país, lo que será beneficioso para todos", comentaron los hermanos Pepe y Merche García, luchadores sareganos.