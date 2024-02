Langreo contra Marino: duelo de equipazos en Ganzábal

Jugar contra tu exequipo supone un acicate para la mayoría de futbolistas. Juan López no es una excepción. El centrocampista del Langreo, sin embargo, no podrá estar en el partido de esta tarde contra el Marino en Ganzábal (18 horas), aún convaleciente por un problema en el tobillo que le está dando "más lata" de la que esperaba y que le tiene en el dique seco desde el pasado mes de noviembre.

"Es bastante duro estar sin jugar. Pero estoy sintiendo un gran apoyo de mis compañeros, somos una familia. Cada día de recuperación me preguntaban qué tal estaba y se preocupaban por mí", cuenta Juan, que se ha reincorporado esta semana a los entrenamientos con el grupo y que observa en la calidad humana del vestuario una de las claves del sobresaliente rendimiento que está ofreciendo un Langreo que, tras romper la racha de ocho partidos sin ganar el pasado fin de semana con la victoria (2-3) contra el Rayo Cantabria, está empatado a puntos con el Compostela en el último puesto que da acceso al play-off de ascenso. "Nadie esperaba que rindiésemos así, pero nosotros sabíamos que lo llevábamos dentro, que teníamos ese potencial", confiesa Juan.

El centrocampista guarda un recuerdo inmejorable de la temporada que pasó en el Marino, con el que consiguió el ascenso a Segunda Federación. "Fue un año espectacular -relata-. Nos quedamos a un gol de ser campeones, y tuvimos que ganar tres eliminatorias para subir. Era mi primer ascenso, fue una sensación increíble, es algo incomparable".

Quien sí será de la partida es Jandrín. El extremo, que vive su segunda etapa en el Marino, pasó las dos últimas temporadas en Ganzábal, donde consiguió, en su primer curso, un gol fundamental en Móstoles para amarrar la permanencia. "Fue un gran momento", resume, igual que la "heroica" salvación del pasado año: "Fuimos una piña el equipo, la afición y el club. Lo teníamos casi imposible, pero no nos rendimos".

El Marino llega al enfrentamiento asturiano en una estupenda dinámica de resultados. El equipo luanquín encadena nueve jornadas sin perder, con cinco empates y cuatro victorias en dicho intervalo, aunque aún no ha acabado de tomar distancia con la zona baja: está solo dos puntos por encima del play-out de descenso, que marca el Racing Villalbés. El Marino le debe sus estupendos resultados recientes a su granítica defensa: con dieciséis goles encajados, solo el Ourense y el Zamora han recibido menos que los muchachos de Sergio Sánchez. "Somos un equipo fiable. Si seguimos así, no creo que tengamos problemas para conseguir la permanencia", sintetiza Jandrín.

Sin embargo, el exjugador del Langreo no está teniendo, en lo individual, una temporada sencilla. "Nunca me vi en esta situación de jugar tan pocos minutos, está siendo difícil -expone-. Pero de todo se aprende, intento ayudar desde donde me toque". También lastrado por las lesiones -estuvo dos meses parado por un problema en el aductor-, Jandrín confía en tener minutos en un partido que prevé "muy difícil" contra un Langreo "muy fuerte" en casa que cedió su primera derrota como local en su último compromiso en Ganzábal, contra el Avilés (0-2).

"El Marino dignifica la categoría". Javi Vázquez, técnico del Langreo, confesó en la víspera del encuentro que la victoria de la pasada semana contra el Rayo Cantabria tras ocho encuentro sin ganar libera "un poquito" a sus jugadores. "Lo potente que hemos construido este año -puntualizó- es que la semana pasada, a pesar de la mala racha, mantuvimos la estabilidad y la tranquilidad. Todos creíamos ciegamente en proceso la semana pasada y lo seguimos haciendo. La clave es que ganemos, perdamos o empatemos el equipo se mantiene estable. Hicimos uno de los mejores partidos de la temporada en un campo donde nadie había ganado. La vida tiene más que ver con cómo gestionas los momentos en los que puede haber dudas".

Asimismo, Vázquez se detuvo a apreciar las virtudes del Marino, un equipo de un nivel "muy alto" que "dignifica la categoría". "Defensivamente son muy sólidos, tienen el plan de partido muy claro. Ofensivamente también lo hacen bien, pero quizá les penaliza no conseguir más goles, porque sí que crean ocasiones, y posiblemente por eso no están más arriba. Si queremos ganar tendremos que dar el 100%", expuso el técnico, para el que los nueve encuentros consecutivos sin perder que arrastra el Marino no condicionan el partido: "Creo poco o nada en las rachas".