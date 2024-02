Luto en el Condal de Noreña por el fallecimiento del joven Alejandro Padín Cercadillo: "Los compañeros están destrozados"

El club de fútbol Condal de Noreña está en shock. Un estado que comparte con el resto de los vecinos de la localidad después del fallecimiento el pasado sábado del joven Alejandro Padín Cercadillo, de 15 años, que jugaba en el cadete "A" del conjunto de la Villa Condal. Este lunes, la iglesia de Noreña se quedó pequeña para despedir a este joven de Anes (Siero), fallecido poco antes de que sus compañeros de equipo disputaran un partido en Pola de Siero, en el campo de El Bayu, frente al Romanón.

Padín Cercadillo llevaba toda la vida jugando en el Condal, desde prebenjamines, primera categoría en la que hay equipo. También su hermano, de categoría juvenil, milita en el equipo de Noreña. "Los compañeros están destrozados, llevaban muchos años juntos, el hermano, que juega en el juvenil, está también destrozado; lo conocemos de siempre, empezó con nosotros desde prebenjamín, le encantaba el fútbol y el Condal era lo máximo para él", dice el presidente del club, Marino Córdoba. Tanto le gustaba el fútbol y el Condal que, en el tanatorio su feretro estuvo acompañado por unas botas de fútbol, un balón y una bufanda del Condal.

El sábado 24 de febrero fue un día muy complicado. El equipo de "Ale", como era conocido el fallecido, jugaba ese mismo día y, de hecho, el entrenador del cadete "A" supo la trágica noticia cuando los compañeros ya estaban en el vestuario de El Bayu. Tomaron la decisión de no comunicárselo a los jugadores hasta después del encuentro. El entrenador, Miguel Redondo, explica que los chavales estaban "en el vestuario visiténdose cuando me llamó el padre y decidimos no hacer nada, se lo dije a los padres en el descanso, fue el partido más duro de los que entrené hasta ahora". La noticia fue un auténtico mazazo, sobre todo para los que llevaban más tiempo con él: "Todavía no tenemos asumido que no lo vamos a volver a ver", añade el técnico.

Redondo ya le había entrenado a Ale con anterioridad y esta temporada volvió a seleccionarlo para el primer equipo cadete: "Era lateral izquierdo, técnicamente bueno, fuerte y rápido, sinceramente creo que podía haber jugado en categorías superiores, pero tenía un gran amor al Condal y, además, era un chaval muy humilde".

El presidente del club asegura que están preparando algún tipo de acto para cuando vuelva a jugar el equipo de Ale y quiso agradecer "las muestras de apoyo de clubes de Asturias y de fuera" en un momento tan complicado.