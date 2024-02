Ana Palacios, presidenta de la Federación Asturiana de Hípica: "En 2023 fuimos la territorial con más medallas nacionales en menores"

Ana Palacios entra en el último año de su mandato al frente de la Federación Hípica del Principado de Asturias y lo hace con el objetivo de consolidar el trabajo realizado durante los tres años transcurridos, en los que se ha producido un importante incremento en todas las actividades. También espera superar una delicada situación económica.

–¿De qué aspectos está más satisfecha de lo logrado en lo que va de mandato?

–Lo primero el haber recuperado la disciplina de doma, que estaba totalmente perdida. También que en los Campeonatos de España de saltos tuviéramos la máxima representación en ponis, de hecho fuimos de las tres comunidades que más representantes tuvimos, y que por fin en menores tenemos participación en todas las categorías y en todas ellas pudimos hacer equipo. La última es haber salvado a la Federación de la agonía económica.

–¿La situación era muy delicada en ese aspecto?

–No había dinero para hacer ningún tipo de proyecto, ni ayudas a comités, niños o escuelas. Ajustamos las cuentas y nos hemos movido para conseguir patrocinadores e impulsado mucho el deporte base que es lo que nos está dando las licencias.

–En el 2023 Asturias logró 18 medallas nacionales.

–Sí, y en disciplinas diferentes. Logramos una medalla de plata en doma paralímpica a cargo de Covadonga Loi, una medalla de bronce en el absoluto de raid y muchas en caballos jóvenes criados además en Asturias tanto en 5, 6 y 7 años y los menores que se han salido, fuimos la federación con más medallas en menores.

–Le queda un año de mandato por delante, ¿en qué lo enfoca?

–Principalmente en que todo esto que se ha conseguido durante estos últimos años se consolide. Vemos que más o menos se van estabilizando las cosas pero que este año se consolide todo de verdad. Importante es que este año vamos a hacer por primera vez un Campeonato de Asturias de Escuelas. Al tener tanto volumen en los Campeonatos de Asturias de saltos en ponis y caballos vamos a separarlo, antes lo hacíamos juntos y eran cuatro días de empezar a las 8 de la mañana y acabábamos a las 9 de la noche. Así que vamos hacer aparte el de ponis junto con el de escuelas y por otro el de caballos.

–Se ha producido un notable incremento de alumnos en las escuelas en toda Asturias.

–Las escuelas están a tope y la verdad es que tenemos en muchos sitios: en el Chas, Meres, La Belga, Sorribas, El Forcón, El Principado, Arabial, el Asomu, Domastur y seguro que alguna más.

–¿Cómo ve el futuro del Gijón Horse Jumping?

–Es importante para Asturias porque trae un turismo impresionante porque vienen un montón de caballos. Está también la Ruta Costa Astur, en julio, que también atrae participantes. Son otro tipo de jinetes, más amateur pero que también gastan. Gijón Horse Jumping, además de traer gente, pone a Asturias en el mapa nacional de la hípica, sobre todo con la Liga cinco estrellas. Creo que tienen que darle un poco la vuelta al formato y en el internacional debería contar más con la Federación porque nos dejan bastante de lado. En la Federación Asturiana somos un grupo de gente con trayectoria consolidada en el mundo hípico, hemos organizado muchos concursos y no cuentan para nada con nosotros, ni con los jinetes ni con los oficiales y eso no me gusta nada.

–Alvarez Moya puede volver a ser olímpico: ¿Qué opciones le da?

–Sergio es, sin lugar a dudas, uno de los mejores jinetes españoles, el problema es saber si logra tener un caballo competitivo.