El sueño del play-off, más cerca: un Langreo lanzado gana en el campo del Fabril (0-1)

Fabril, 0-UP Langreo, 1 Fabril, 0-UP Langreo, 1 RC Deportivo Fabril: Hugo Ríos (2); Mardones (1), Álex Pereira (1), Puerto (0), Marotías (1); Brais Val (), Rubén López (1), Jairo (1), Nájera (2); Mati Castillo (2) y Kevin Sánchez (1). Cambios: Alfaro (2) por Puerto, mi. 46. Martín Ochoa (1) por Rubén López, min. 63. Thymos (s.c.) por Mati Castillo, min. 73. Barba (s.c.) por Mardones, min. 84. Losa (s.c.) por Kevin Sánchez, min. 84. UP Langreo: Adrián Torre (S.c.); Ordóñez (2), David Fernández (2), Gonzalo (2), Dani Hernández (2); Luis Sánchez (2), Juan López (2), Joselu Guerra (2), Javi Serra (2); Iago Novo (3) y Steven (1). Cambios: Nané (1) por Steven, min. 46. Pablo (S.c.) por Juan López, min. 78. Alain (S.c.) por Javi Serra, min. 85. Cid (S.c.) por Iago Novo, min. 92. Gol: 0-1, min. 26: Iago Novo. Árbitro: Lázaro Martínez (Riojano). Tarjetas amarillas a los locales Álex Pereira, Alfaro; y a los visitantes Joselu Guerra y Juan López. Abegondo.

El UP Langreo quiere jugar la promoción de ascenso y lo está demostrando sobre el terreno de juego. Hoy, en el partido que le enfrentaba al Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, logró una victoria clave para alcanzar ese sueño de estar en la pelea por subir a Primera Federación. Un gol de Iago Novo les dio la llave a un triunfo que refrenda la grandísima temporada que está realizando el conjunto entrenado por Javi Vázquez.

Era uno de los partidos más interesantes de esta jornada liguera de semana santa y ni RC Deportivo Fabril ni UP Langreo defraudaron a los espectadores presentes en la Ciuda Deportiva de Abegondo, ofreciendo un buen partido de fútbol donde se vieron detalles de calidad. Sin embargo, los asturianos dominarían más durante todo el duelo y especialmente en una primera mitad donde consiguieron adelantarse gracias a un error de bulto local. Tras el descanso y aunque los gallegos consiguieron tener más pelota también siguieron romos en ataque, pues cabe destacar que no tuvieron ni una sola ocasión en todo el choque, y los visitantes sin grandes problemas mantuvieron siempre el control para llevarse el triunfo con demasiada comodidad. Una victoria crucial ante un rival directo al que también gana el ´gol average´ pues en la ida en el Nuevo Ganzábal ganó por 1-0 con gol del mismo conocido verdugo que este domingo, el ex fabrilista Iago Novo.

Con el sol luciendo en lo alto, los dos onces entraron al choque muy concienciados de lo mucho que se jugaban y eso se dejó notar en seguida en el ritmo de juego alto y en la fuerte presión sobre salida de pelota que ambos ejercieron desde el pitido inicial, tratando en todo momento de incomodar a su rival e incluso de manera axfisiante cuando alguno de los equipos superaba la línea central. Con todo, la premisa básica impuesta tanto por el entrenador local Óscar Gilsanz como por el visitante Javi Vázquez radicaba en no regalar y cometer un error que pudiera costar un gol tempranero, por lo que en los primeros minutos del duelo la pelota siempre se disputó lejos de las áreas, aunque en el 1´ el ariete visitante Steven recogió en centro del campo y avanzó hasta la frontal para ceder a la banda a un Órdoñez que puso un centro sin consecuencias.

La primera reseñable se vio en el 8´ y también fue visitante, obra de un Serra que tras pisar área escorado soltó un peligroso disparo raso y cruzado que obligó a Hugo Ríos a estirarse felino para rechazarla a la esquina. Cumplido el cuarto de hora los asturianos tenían más posesión y jugando en campo contrario exhibían mayor verticalidad ante un filial a la defensiva que no sufría pero que jugaba demasiado cerca de su portero. En el 22´ se vería la segunda importante, más clara que la anterior y de nuevo de los foráneos por el costado izquierdo del área local, donde Dani Hernández no consiguió el gol porque el zaguero Pereira se cruzó in extremis y desvió a córner. El Depor cada vez jugaba más a remolque, la pelota no le duraba y en ataque estaba inédito; pero todo terminó de complicarse cuando en el 26´ el local Puerto en forma de cesión horrible regala el mano a mano centrado a un Luis Sánchez que ante la presencia de Hugo Ríos cede a Iago Novo para que marque a portería vacía.

El gol encajado pareció despertar a los gallegos y un minuto más tarde Mati Castillo en un arreón de raza conseguía marcar, pero el gol era anulado por clara falta previa de Kevin Sánchez. Esta jugada no sería más que una acción aislada porque de ahí al descanso pocas cosas variaron y el Langreo, aunque no con tanta claridad, siguió siendo superior.

Con un cambio en cada once, en el reinicio el Fabril salió con otro aire y antes del cinco ya se acercó dos veces al área con un Mati Castillo muy incisivo. Pero el Fabril no tardó en poner a prueba a Hugo Ríos con un buen disparo de Luis Sánchez desde la frontal tras recortar hacia adentro desde el vértice del área. Ahora el Depor jugaba con más riesgo y tenía más pelota, pero en ataque le seguía costando mucho y superada la hora de juego el Fabril seguía teniendo el control del choque.

Con el paso de los minutos el Depor iría ganando enteros en cuanto a posesión, pero sus intentos siguieron siendo muy previsibles y sirva de ejemplo que no sería capaz de generar ni una sola ocasión clara de gol en todo el enfrentamiento, por lo que al Langreo le bastó con mantener el orden y la tensión en los duelos individuales para sumar tres puntos de manera demasiado cómoda.

