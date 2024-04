Nueva trifulca en el fútbol base asturiano: el Quirinal-Andés acaba con una fuerte tangada entre jugadores

Nueva trifulca en el fútbol base asturiano. El Quirinal-Andés de categoría cadete disputado hoy en La Toba ha acabado con una pelea entre los jugadores de ambos equipos, que tuvo su punto algido en un choque entre el segundo entrenador local y uno de los jugadoers del Andés. El duelo, marcado por la tensión entre ambos equipos, terminó con un gol en los últimos instantes por parte de los avilesinos, lo que originó una disputa entre los jugadores de ambos bandos. Luego, tras el pitido de la colegiada, la cosa fue a más.

El partido, según cuentan los testigos, fue de alta intensidad. A causa de ello, en los últimos compases el Quirinal se adelantó en el marcador, y la celebración no gustó en el Andés, ya que parte del banquillo local se lanzó al campo a festejar el tanto, lanzando la pelota fuera del terreno de juego. En ese momento ya se produjeron los primeros encontronazos, pero todo se desató unos minutos más tarde, cuando la árbitra pitó el final del encuentro. Ambos equipos se enzarzaron en una pelea entre jugadores. Uno de esos encontronazos lo protagonizaron el segundo entrenador y uno de los jugadores del Andés. Según cuentan los naviegos, el técnico del Quirinal trató de agarrar por el cuello a uno de los niños y, al bajar el brazo, también le hizo daño en el hombro y le tiro al suelo. En ese momento entraron muchos de los padres al terreno de juego, para tratar de separar a los jugadores.

Eso sí, según apuntan, el conflicto no se generó, como suele ser habitual, por parte de los padres, si no que todo se generó por culpa de la alta intensidad en la que disputaron el encuentro. Además, según confirma un representante del Quirinal, no se lanzó ningún botellazo, si no que el segundo entrenador le pegó una patada a una botella durante la segunda parte tras fallar una ocasión, pero no pegó en nadie del Andés. Ahora ambos conjuntos esperan el acta de la colegiada, testigo de todo lo ocurrido, para ver como actuar al respecto.