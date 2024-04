Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto de LEB Oro, llama a la afición: "Nuestro público es fundamental mañana"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, necesita mañana (12.00 horas) en Pumarín ante el Cáceres una mejor versión de su equipo de la que ofreció el miércoles en la derrota en el campo del Gipuzkoa y, sobre todo, necesita el apoyo de su afición: "Está claro que tenemos a nuestro público, que es fundamental para nosotros el domingo (mañana), como lo es siempre, pero más el domingo, es un partido importantísimo por la relevancia que tiene una victoria para nosotros". Y es que, de ganar, el OCB pude dejar casi asegurada la permanencia.

Uno de los problemas que se va a encontrar es el estado físico de la plantilla: "Se está complicando, hemos llegado un poco justos a nivel de golpes, enfermedades, situaciones adversas, pero eso no quita para que sea un partido de intensidad y de dureza porque lo necesitamos para poder sacar la victoria". Una intensidad que echó en falta el miércoles en San Sebastián: "No queremos ser ese tipo de equipo, eso no quita para que a falta de cinco minutos fuéramos uno abajo, eso habla bien del equipo, que compite, que en días malos se agarra, pero el otro día el equipo no estuvo a la altura de la energía, intensidad y todo eso que se le presupone".