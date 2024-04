El imparable goleador de moda del fútbol asturiano: "Va por rachas"

Antes de iniciar la temporada, las expectativas del Llanes distaban mucho de la realidad actual del equipo: nadie esperaba a ver a un histórico de Tercera sudando a estas alturas del curso la gota gorda para evitar el descenso a Primera Asturfútbol. Sin embargo, tras verse al borde del abismo, los llaniscos han empezado a remontar el vuelo y apilan tres victorias consecutivas que les permiten tomar una distancia de seis puntos con los puestos de descenso.

El reciente despertar del Llanes tiene mucho que ver con el momento dulce que vive el delantero Sergio Ríos, goleador en los últimos cuatro encuentros –incluyendo dos dobletes ante Titánico y Colunga–. "Los delanteros vamos por rachas. Ojalá seguir así hasta el final de la temporada, pero es muy difícil", asume Ríos, para el que el equipo "ha mejorado mucho" tras el cambio en el banquillo que se produjo mediado el mes de enero, cuando Pablo Busto relevó a Luis Arturo, quien llevaba más de cinco años dirigiendo a los de San José. Los números avalan su percepción: mientras que con Luis Arturo el Llanes sumó trece puntos en dieciséis jornadas, Busto ha cosechado diecisiete puntos en trece partidos.

"Estábamos en una situación muy mala en la clasificación, y el equipo estaba mentalmente fastidiado. Pero ahora estamos muy bien como grupo, somos mucho más duros y estamos consiguiendo ser efectivos", explica Ríos, cuyo fútbol, reconoce, se ha visto potenciado por la propuesta de Busto. "Ahora jugamos con tres centrales, dos carrileros y dos delanteros arriba –expone–. Queremos ser fuertes en defensa y a la vez generar peligro en campo rival". Ríos no solo agradece el cambio de sistema, sino que subraya la confianza "total" que le ha concedido su nuevo míster "desde el primer momento". "Es difícil coger a un equipo en una situación así", dice el delantero en referencia a Busto, que asumió el cargo con el Llanes en puestos de descenso. "La gente estaba tocada a nivel mental y personal, porque Luis Arturo llevaba muchos años en el equipo. No era una situación agradable, pero desde el primer momento los jugadores y la afición me trasladaron su cariño, todo fueron facilidades", confiesa Busto, que nunca albergó dudas acerca de la capacidad de sus jugadores para sacar la situación adelante: "Estábamos todos muy tranquilos, porque se veía en el día a día que el cambio iba a llegar. Los pequeños detalles y un pelín de mala suerte nos impedía al principio ganar partidos, pero ahora nos hemos liberado".

Aunque haya tomado cierta distancia con los tres últimos clasificados, el Llanes tiene muchos motivos para mantener la guardia alta. El primero de ellos es la posibilidad más que plausible de que, en caso de que haya más de un descenso asturiano en Segunda Federación –Vetusta y Covadonga se encuentran en descenso y el Marino también está en la pomada–, en vez de tres bajen cuatro o incluso cinco equipos a Primera Asturfútbol. "Pero yo intento ver el vaso medio lleno", tercia Busto: "Cuando los jugadores me preguntan por este tema, les digo: ¿y por qué no van a subir dos asturianos a Segunda Federación?". Después de tres victorias seguidas, Busto y el Llanes son puro optimismo.

