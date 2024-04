La rajada espectacular de un entrenador asturiano contra sus jugadores: "Parecía que la cosa no iba con ellos"

Jacobo Garrido, entrenador del Tartiere Auto, aseguró tras la última jornada de Liga que se ha sentido "abandonado" en el último tramo de la competición. El conjunto gijonés acabó perdiendo la categoría tras una temporada que comenzó mal y acabó peor. "Hay jugadores, sin poner nombres, que parece que la cosa no va con ellos y eso para un entrenador es muy difícil de aceptar", manifestó el técnico. Una plantilla en la que varios de sus componentes no solo no sumaron si no que restaron y una directiva en muchas ocasiones dividida explican el por qué de la temporada.

Garrido señaló que durante los tres meses que estuvo al frente del equipo trató de que "hubiese profesionalidad, que los jugadores tuvieran compromiso. Pero se han generado situaciones, especialmente desde el partido ante el Bosco, que me producen mucha rabia y mucha impotencia". El técnico reconoce que no han conseguido "dar una imagen de equipo en las últimas jornadas y por ello pido perdón a la afición y al club, creo que lo he intentado, pero cada uno debe mirar hacia sí mismo y saber lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Menos mal que era el último partido porque si no era muy difícil de continuar con esta dinámica de entrenamientos, la actitud de algún jugador y el abandono en el que me he sentido en estas últimas jornadas. El equipo está roto y era muy difícil enderezar esta situación".

El proceso electoral que se avecina será clave para conocer el futuro del club.

