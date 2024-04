Un final de aúpa: el OCB inicia ante el San Pablo Burgos un durísimo último tramo

El San Pablo Burgos marca hoy (Coliseum, 20 horas, LaLiga+) el inicio de puerto del Angliru que le espera al Alimerka Oviedo Baloncesto en el final de temporada. Una empinada cuesta a la que el equipo de Javi Rodríguez llega con bastante desahogo tras haber logrado ante el Cáceres la decimosegunda victoria del curso. Las cuentas de la permanencia del OCB, a falta de cuatro jornadas para la meta, son muy claras: la salvación se amarra definitivamente con su próximo triunfo o la próxima derrota del Amics Castelló, que mañana juega en la pista del colista Clavijo. A partir de ahí, la competitividad de los azules ante los más fuertes marcará si están en disposición de pelear por la novena plaza, última que da acceso al play-off.

El técnico del OCB, Javi Rodríguez, tiene confianza: "Hemos tenido una dura semana pasada y tras varios días de descanso hemos vuelto con la energía suficiente para afrontar este tramo final. Son partidos complicados, pero bonitos de jugar".

El reto del San Pablo Burgos, de gran dificultad por el potencial de su plantilla, se acrecienta por las incógnitas que despierta su reciente cambio de entrenador: Jota Cuspinera ha sustituido a Lolo Encinas tras una racha de malos resultados. "Me imagino que eso será un plus de motivación para los jugadores, o por lo menos un plus de exigencia. Pasa siempre, el jugador se reactiva un poco. El nuevo entrenador ha tenido una semana para meter cosas nuevas, así que eso añade incertidumbre. De todas formas, vamos a ir preparados para hacer nuestras cosas. Creo que es un partido bonito y para nosotros importante para seguir sumando victorias, trataremos de ser competitivos como siempre", explicaba Javi Rodríguez antes de iniciar el viaje.

En el cuerpo técnico del San Pablo permanece Jorge Álvarez, que llegó al banquillo burgalés de la mano de Lolo Encinas, con el que ya había coincidido en el Gipuzkoa, y que permanece como ayudante de Jota Cuspinera tras el relevo.

