Regusto asturiano en el play-off NBA: una estrella de la mejor liga del mundo que sabe lo que es un cachopo

Una asturiana celebró anoche más que nadie la victoria de los Minnesota Timberwolves ante los Phoenix Suns (105-93) en la segunda jornada de los play-offs de la NBA. La gran actuación de Jaden McDaniels, con 25 puntos y 9 rebotes, permitió que los Wolves pusieran el dos a cero en la eliminatoria para regocijo de la gijonesa Allison Johnson Argüelles, su novia, con la que ya ha visitado Asturias.

Jaden McDaniels y Allison Johnson Argüelles, en Tierra Astur de Gijón. / Twitter

Jaden McDaniels es una de las figuras estrellas emergentes de la NBA. Tiene 23 años y está es su tercera temporada en la liga de baloncesto más importante del planeta. En octubre, el ala-pívot natural de Washington renovó con el equipo de Minneapolis por cinco temporadas y un total de 136 millones de dólares (127 millones de euros). Un acuerdo que le mantendrá unido a la franquicia del medio oeste hasta 2029. McDaniels es hermano del también jugador de la NBA Jalen McDaniels (Toronto Raptors) y sobrino del exjugador Juwan Howard.

Allison Johnson también tiene el baloncesto en las venas. Es hija de Ed Johnson, el que fuera entrenador del Gijón Baloncesto y uno de los rostros más representativos de este deporte en la región. Ed Johnson llegó a ser drafteado en la NBA en la década de los sesenta del pasado siglo, jugó como profesional en Estados Unidos y continuó con su carrera en España, en el Manresa, el Mollet y el Joventut de Badalona. Llegó a Asturias en 1984 para entrenar al Gijón Baloncesto para estrenar la que él mismo consideraba como una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. "No pensaba que me iba a quedar tanto tiempo, pero conocí a Isabel y todo cambió. Ha sido el lugar donde me he sentido más a gusto. Me va a costar mucho marcharme". Y le costó. Estuvo 27 años hasta que en 2011 decidió regresar a su Georgia natal para propiciar un mejor futuro para sus hijas. Su fallecimiento en 2016 dejó mucha tristeza en Gijón, que le rindió un homenaje póstumo bautizando con su nombre la pista central del Palacio de los Deportes. Su mujer, Isabel Argüelles, y su hija pequeña, Addie, estuvieron presentes.

Ed Johnson. / Juan Plaza

Allison Johnson Argüelles nació en 1996 en Gijón y empezó a jugar a baloncesto en el colegio de La Asunción. También jugó en el Inmaculada y formó parte de la selección asturiana en un campeonato de España. En Estados Unidos siguió con el baloncesto en las universidades de Kennesaw State y Georgia State Actualmente anima a McDaniels desde la grada y se prepara para la llegada del que será el primer hijo de la pareja. La saga baloncestística continúa con un bebé que será hijo y nieto de asturianos. Tendrá tiempo para decidir si se decanta por la tradicional hamburguesa con queso o prefiere el cachopo.

Suscríbete para seguir leyendo