"Arriesgué en la bajada porque quería disputar la etapa en Oviedo"

Pelayo Sánchez puede que no tuviera las mejores sensaciones en Asturias, donde el año pasado ganó en la llegada a Oviedo, pero luchó hasta el final por repetir esa victoria y dejó una bajada al El Violeo para el recuerdo logrando disputar el sprint final: "No tuvimos las mejores piernas durante estos tres días, hicimos lo que pudimos. Hoy (por ayer) aquí en casa delante de mi gente di el máximo; coronando perdí unos metros, no tuve buenas sensaciones ninguno de los tres días, pero conozco las bajadas y arriesgué porque quería estar disputando la etapa en Oviedo como el año pasado". A partir de ahora le toca pensar en el Giro de Italia: "La semana que viene estaremos en Italia, es el siguiente objetivo".