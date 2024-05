Samuel Sánchez: “Pelayo Sánchez es un killer del área, como Joselu: resuelve en un minuto”

Pocos se han alegrado tanto del triunfo de Pelayo Sánchez como Benjamín Noval y Samu Sánchez, dos históricos del ciclismo asturiano que ejercieron de mentores de Pelayo cuando, en edad cadete y juvenil -entre 2017 y 2019- el de Tellego se formó en la Samuel Sánchez MMR Cycling Academy.

Samuel ha festejado el triunfo de Pelayo como si hubiera ganado él mismo, confiesa. “Es una satisfacción impresionante. Me alegro mucho porque, además, desde que se retiró de la Vuelta al País Vasco no tenía las mejores sensaciones posibles, incluso me dijo que no llegaba muy convencido al Giro”, explica Sánchez, que le vaticinó a Pelayo que “la escapada iba a llegar, y al final así fue”.

“Salgo mucho en bici con él -profundiza Samuel-, soy como una especie de consejero. Estas semanas me mandaba muchos mensajes negativos, me tocó hacer de pañuelo y secarle las lágrimas. Le dije que dejara pasar los días y esperase su momento”. Para el oro olímpico, Pelayo, en una fuga, es “un killer de área, como Joselu: resuelve en un minuto”.

Benjamín Noval, por su parte, dice sentirse “muy contento” por el triunfo de un ciclista con el que ejerció de mentor y al que le une aún una “buena amistad”. Cuando Noval instruía a Pelayo en la Samuel Sánchez MMR, ya veía en él madera de “corredor de fugas” por su “inteligencia” para coger escapadas, a pesar de los problemas de salud que le acompañaban: “Siempre se ponía enfermo, tenía problemas respiratorios, de asma, pero se sabía sobreponer”.