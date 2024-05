El Telecable Gijón recibe al Manlleu pensando en el play-off

El Telecable Gijón cierra la fase regular de la OK Liga recibiendo al Manlleu a las 13 horas, horario nada habitual pero impuesto por la Federación Española, ya que toda la jornada se disputará a esa hora. El Manlleu no es el potente equipo de hace unas temporadas, pero sí reúne el suficiente nivel como para poner en problemas a cualquier rival, por lo que las gijonesas no pueden relajarse. Cierto es que el partido no tiene trascendencia alguna en materia clasificatoria porque el Telecable Gijón acabará segundo pase lo que pase en esta jornada y tendrá a favor el factor cancha en la primera de las eliminatorias del play-off por el título, en el que se medirá al peligroso Fraga, que recordemos acaba de proclamarse campeón de Europa tras vencer en la final al Vila-Sana.

Esta circunstancia será aprovechada por la entrenadora, Natasha Lee, para hacer alguna prueba de cara a los importantes partidos que se avecinan. Marta Piquero sigue entre algodones y su participación se mantiene como duda y, como sucediera en las anteriores jornadas, no se va a forzar en absoluto a la jugadora, ya que el objetivo es que esté en perfectas condiciones en para la inminente lucha por el título liguero, que recordemos que actualmente ostenta.

El Manlleu está en pleno proceso de formación de una plantilla joven y cuenta con jugadoras como Nata López, su principal referencia ofensiva con 23 goles, y Ona Castellví. De la nueva hornada destaca Blanca Angrill y Marlena Rubio, dos jóvenes que están adquiriendo mucho protagonismo en los esquemas del entrenador catalán, así como la portera Abril Alonso.

Las catalanas se quedaron fuera del play-off pero son quintas, eso sí, a bastante distancia, 14 puntos, del cuarto clasificado, Vila-Sana. Los partidos entre Telecable Gijón y Manlleu suelen ser de alto nivel y resultados inciertos. Esta temporada las gijonesas se impusieron con claridad en la cancha catalana, 0-3, con goles de Nuria Almeida y Marta Piquero, pero la última visita del Manlleu a Mata Jove se saldó con victoria visitante, 1-2.

A pesar del cambio de horario y de lo intrascendente del resultado es de esperar que la afición siga siendo fiel al equipo y el pabellón de Mata Jove registre una buena entrada.