Andrés Torres, el pescador insospechado, colecciona medallas en competiciones de salmónidos

Para Andrés Torres (Oviedo, 1985) la pesca no es una afición heredada. "En mi familia no pescaba nadie, no sé de dónde me viene la pasión", reconoce el ocho veces campeón de Asturias y una vez del mundo con la selección española, en 2022, en un campeonato que se celebró en Asturias. También en el Principado, en las aguas del río Piloña, Torres se hizo, el pasado mes de abril, con el campeonato de España de salmónidos (captura y suelta). A la victoria individual del ovetense se unió, además, el segundo puesto obtenido en la competición colectiva por el combinado asturiano -la selección ganadora fue País Vasco-, poniendo fin así a una sequía de 19 años sin conseguir medallas.

Torres, que comenzó pescando renacuajos en el río Luna de Babia "con un palo, un corcho y una lombriz", fue el que más capturas coleccionó de entre los 136 participantes en un campeonato en el que fue segundo el vasco Ander Pérez y tercero el cántabro Andrés Santamaría. Torres dominó la prueba de principio a fin, aupado por las 32 truchas capturadas en la primera de las dos jornadas de competición. "Saqué mucha ventaja, fue la clave", reconoce el ovetense, que en el segundo y definitivo asalto apenas añadió dos capturas más. "El río estaba muy revuelto por el mal tiempo, el agua bajaba muy turbia. Fue una cuestión de cara o cruz, nadie pudo pescar casi nada", explica, y remacha: "Lo fundamental es conocer el río y que te acompañe la suerte".

Amén del oro conseguido en 2022, Torres ha logrado dos bronces (en 2021, en Finlandia, y en 2023, en Eslovaquia) en sus participaciones en campeonatos mundiales con España. El próximo mes de junio, Torres tiene la ocasión de ampliar su medallero internacional en el campeonato del mundo que tendrá lugar en Font Romeu, Francia, del día 23 al 30. "Tenemos muchas opciones de hacerlo muy bien. Vamos con un gran equipo y llevamos nueve años sin bajar del podio", expone Torres, especialmente motivado porque la anfitriona Francia es, junto a la República Checa, el principal rival de un equipo español que acumula nueve ediciones consecutivas sin bajarse del podio: "Sería un placer ganar en casa de nuestro mayor enemigo".

Buen ambiente

A falta de un mes para la cita en Francia con el combinado nacional, Torres continúa saboreando el triunfo "tan especial" logrado en el campeonato de España celebrado en su tierra, una nueva muesca tras diecinueve años de exitosa carrera. Pero "lo más bonito", cuenta, no son los triunfos sino el buen ambiente que se respira en las competiciones, tal y como sucedió en el último campeonato nacional. "Comimos todos juntos, lo pasamos muy bien. Incluso algunos cerramos el día en la feria de Abril de Infiesto", zanja.

