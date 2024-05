Diego Baeza: "En el Avilés no cabe otro escenario que no sea intentar el ascenso de categoría"

No ha sido la temporada más sencilla para Diego Baeza (Gijón, 1985). El presidente del Avilés ha vivido un año duro. Tras rozar el ascenso la pasada campaña, esta vez le ha tocado vivir la otra cara del fútbol, salvando la categoría en el play-out ante el Manchego. Por el camino tuvo que destituir a dos entrenadores al ver que su equipo no acababa de encontrar el rumbo. Pero el balance no es solo negativo. A nivel institucional ha dado un gran paso, liquidando la histórica deuda que tenía el club con el Ayuntamiento de la ciudad, además de estar a punto de hacerse con los terrenos donde se instalará la ciudad deportiva blanquiazul. Y sin olvidar que el equipo femenino ha conseguido ascender y las categorías inferiores no paran de cosechar éxitos. Baeza repasa con LA NUEVA ESPAÑA todo lo que ha supuesto esta temporada antes de ponerse manos a la obra con el próximo curso.

–¿Qué nota pone al año del Avilés?

–Suspenso. Cuando tú tienes unas expectativas altas, tienes marcados unos objetivos altos y llegas a un play-out solo puede ser un suspenso. En todas las áreas, desde la deportiva hasta nuestra gestión.

–¿A nivel institucional también cree que ha sido un suspenso? Este año se ha pagado la deuda con el Ayuntamiento.

–En ese aspecto pondría un sobresaliente. El timón lo lleva el primer equipo, entonces es con lo que nos quedamos. Si el primer equipo no va bien, parece que todas las áreas lo arrastran, pero no paramos de tener ascensos en distintas categorías. El femenino ha subido a la categoría en la que está el Sporting y el Oviedo, el juvenil ha subido a División de Honor, en categorías inferiores estamos teniendo grandes noticias… Y hemos podido cancelar la deuda con el Ayuntamiento. Nos van quedando muy pocos checks por hacer. Quedan deudas, que se van a liquidar, pero las importantes ya están ventiladas. A eso le añadimos que ya hemos conseguido un objetivo muy marcado desde el principio, que es tener nuestros propios terrenos para poder ejecutar la ciudad deportiva y ser independientes a cualquier institución, para gobernarnos a nosotros mismo. En cuanto a gestión institucional la temporada ha sido muy buena.

–Habla ahora de la ciudad deportiva. Una de sus sociedades ha ganado la puja, pero aún falta pagar los terrenos.

–Eso lleva un proceso. El Ayuntamiento de Corvera me tiene que comunicar formalmente la aprobación de la subasta y, una vez me la comunique, tengo 15 días hábiles para realizar el pago. A partir de eso, vamos a la notaría y firmamos.

–La temporada, a nivel deportivo, arrancó con el fichaje de Vidales para sustituir a Astu. ¿Qué valoración hace del paso del astorgano por el Avilés?

–Creo que al principio de temporada la afición estaba ilusionada con el equipo que habíamos creado, aunque hay gente que dice que ya sabía que íbamos a quedar así. Sin embargo, todos los equipos que han venido por el Suárez Puerta nos han transmitido que teníamos equipo para estar arriba. Este es un deporte de acierto y, si no te entra la pelotilla, parece que todo es mucho peor de lo que es. Yo no lo creo. No teníamos la decimotercera plantilla. Le digo más, tampoco teníamos la octava, la séptima o la sexta. Pero si no entra la pelotilla, no hay más.

–¿Cree que todo se resume en que la pelotilla no haya entrado?

–Son 23 personalidades dentro de un vestuario, todo influye. Puede que el día de partido el jugador que tiene que estar bien haya tenido problemas en casa o haya dormido mal. Son las variantes que tiene el fútbol. ¿Por qué hay equipos que no se cuentan con ellos y están arriba? Porque se dan una serie de circunstancias, porque ha habido un grupo muy unido o se ha tirado para adelante. También ha influido que nos hemos dejado remontar muy fácil, no puede ser eso.

Diego Baeza, durante la entrevista. | Mara Villamuza / Noé Menéndez

–¿Cómo fue el momento de tener que destituir a Cañedo?

–Fue una decisión muy dura, porque meses antes estuvimos a punto de ascender a Primera Federación y lo primero que hice fue darle la continuidad, en el mismo estadio. Al final siempre cae el míster, es la pieza más débil. A mí me parece injusto, se lo transmití a los jugadores, pero fueron las circunstancias. Había que intentarlo y en ese momento creía que era lo necesario. Lo mismo me pasó con Manolo, al final el tiempo dirá si nos hemos equivocado. De momento, a corto plazo, con la última destitución no nos hemos equivocado: buscábamos un estímulo y ha salido positivo.

–El fichaje de Manolo fue una decisión suya.

–Manolo es un profesional como la copa de un pino, un hombre muy de club que no ha tenido suerte o que no ha sabido dar con la tecla. Llevamos todo el año sin dar con ella. Fue duro, porque encima se crean vínculos. Soy muy cercano a todas las partes del club y en el caso de Manolo fui yo quien tomo la decisión de que tenía que ser él. Me dolió.

–¿Le dolió más porque fue decisión personal suya?

–Parecía que, al principio, iba a funcionar. Cuando cogió al equipo no éramos capaces de ganar. Perdimos injustamente en su primer partido, contra el Rayo Cantabria, un encuentro que por ocasiones podríamos haber ganado, y luego vencimos tres encuentros seguidos para irnos al descanso de Navidad. Parecía que sí, pero luego volvimos a los mismos errores. El equipo parecía que subía, bajaba… A falta de siete jornadas estuvimos ciertos minutos en play-off, cuando íbamos ganando 0-1 al Rayo Cantabria. Pero, de repente, caemos en barrena y acabamos en play-out tras perder contra un equipo que llevaba toda la semana de celebraciones. Creo que era un aspecto mental más que de juego.

–En verano se vendió que el objetivo era ser primeros y ascender directos. ¿Pudo afectar esa presión a los jugadores?

–Yo no me escondo, si tengo un objetivo lo tengo que decir. Tras quedarnos a las puertas del ascenso el objetivo era ascender, no luchar por la zona media o la baja. El esfuerzo que se hizo con el presupuesto, aumentándolo casi un 20%, así lo decía. Muchos de los jugadores que trajimos venían de Primera Federación, bajaban una categoría, pero esto no es una ciencia exacta. Hay muchos equipos que meten mucha liquidez a las plantillas y no suben. Al final te acabas convirtiendo en un equipo a seguir, los clubes que juegan contra ti tienen una motivación extra. Este año éramos uno de los rivales a batir, pero hay que jugar con eso.

–Y ahora ha llegado Rozada.

–Había que salvar el match-ball que teníamos. Asumí que había que tomar la decisión, me daba igual condicionar a la futura llegada de un director deportivo, porque si no salvábamos esa situación a lo mejor tampoco venía el director deportivo que estaba pensando ni jugadores a la plantilla. Lo primero era salvar la categoría.

–¿Qué tal su relación con el entrenador? Ya ha empezado a pedir fichajes.

–Hay que hablarlo con el director deportivo que llegue. Trabajará mano a mano con el míster para, entre todos, hacer la plantilla ideal. No se puede supeditar todo a las peticiones de un entrenador, porque luego puede estar o no, ni tampoco a lo que crea un director deportivo, porque quien pone a los jugadores es el entrenador. Tiene que ser un consenso entre todas las partes.

–Hablaba de que el año pasado aumentó en un 20% el presupuesto del club. ¿Qué planes tiene tras esta temporada?

–La intención es que cueste lo que tenga que costar, pero que nos garanticemos el éxito. Estamos viendo todo.

–¿Sigue con la idea de repatriar talento asturiano? Durante el mercado invernal no se apostó por esa política.

–Porque no había lo que estábamos buscando. Ojalá nos podamos convertir en el equipo en el que todos los jugadores asturianos quieran estar. Que cuando no puedan estar en el fútbol profesional, en el Sporting o en el Oviedo, que espero que lleguen a Primera División, pues que su siguiente paso sea el Avilés. En Asturias hay mucho talento, pero por circunstancias están en otros equipos. Creo que es una fórmula acertada, porque los jugadores de aquí tienen un sentimiento mucho más grande que si vienen de fuera. El asturiano se siente un poco más comprometido. No quiero decir que los demás no tengan compromiso, simplemente que estás en casa.

–¿Qué tiene en mente para la próxima campaña de abonados?

–Intentaremos hacer una campaña agresiva, como llevamos haciendo desde que hemos venido, para que la gente se sienta identificada y se vincule al club. Los números están ahí, cuando llegué habría unos 140 abonados y este año hemos llegado a los dos mil ochocientos. Estamos haciendo un esfuerzo grande desde el club, con unos precios por debajo de la categoría, para recuperar la identidad del club. Intentaremos dar en el clavo para que el abonado tenga ganas de seguir apoyándonos. Creo que, después del último partido, la gente tiene ganas de un año nuevo.

–Este año se ha refrendado que Avilés tiene ganas de que su equipo de fútbol funcione. Los resultados no acompañaron, pero la afición siempre ha estado apoyando.

–Es una de las cosas positivas de este año. La gente se ha enganchado y quiere venir a ver al equipo de su ciudad, que creo que es lo que hay que hacer. Ser de un equipo grande es muy fácil, eso es que te gusta ganar, lo difícil es ser del equipo de tu ciudad, pero es lo que más orgullo te puede dar. Estamos contentos de cómo ha respondido este año la afición.

–¿Cuál va a ser el objetivo de cara a la próxima temporada?

–En el Avilés no cabe otro escenario que no sea intentar el ascenso de categoría, sea como sea. No nos vamos a poner objetivos de posición, es algo de lo que hemos aprendido, pero hay que ascender.

–¿Cómo están las relaciones con el Ayuntamiento de Avilés?

–Bien, ahora bien. Hemos avanzado. Hemos cumplido con nuestro objetivo, que era liquidar la deuda histórica, y ahora tiene mucha más voluntad para ayudar al club de la ciudad. Creo que ha quedado de manifiesto que lo que mueve el fútbol es muy difícil de igualar, sabiendo que todos los deportes son necesarios. El fútbol mueve masas y el Ayuntamiento es consciente de ello.

–Ahora podrán cobrar la ayuda municipal.

–Estamos pendientes todavía de la liquidación de deudas, pero son mucho menos que la que ya está saldada, que era la importante para desbloquear todo lo demás.

–Este verano toca negociar la nueva concesión.

–A ver si nos ponemos a trabajar en breve. El otro día estuvo Manu Campa con nosotros en el estadio y me dijo que nos teníamos que ver para avanzar en ello. Sé que hay voluntad por parte de todos los grupos políticos y eso es buena señal, tanto para la ciudad como para el club, que tiene que estar aquí.

–¿Está descartado mover el estadio a Corvera?

–Yo tengo un mini estadio planteado en la ciudad deportiva. Hay muy buena sintonía y voluntad de que se haga todo, pero hay que estar preparado ante cualquier situación. El mini estadio se puede convertir en estadio, pero eso no quiere decir que el club se tenga que ir fuera. No depende solo de la voluntad política, hay muchos más factores que pueden impedir el desarrollo de un proyecto así. Tengo que estar preparado, pero espero y deseo que todo se haga en Avilés.

–Otro de los frentes que tiene por delante es la construcción de la ciudad deportiva. ¿Cuándo se pondrá la primera piedra?

–Primero hay que formalizar todos los plazos para ejecutar la compra y, una vez ejecutada, presentaremos el proyecto al Ayuntamiento de Corvera para obtener la licencia de obra. Yo estimo que, con los retrasos que hemos tenido, podremos empezar en septiembre.

–¿En cuánto calcula el impacto económico de una temporada?

–Con la influencia que tenemos el impacto económico que se genera es importante, superior a cualquier evento deportivo que se haga en Avilés. Basta con salir a la calle y preguntar a la hostelería, por ejemplo. El fútbol genera un movimiento económico durante todo el día. Lo tenemos bastante estudiado. El otro día salía que el duatlón había generado dos millones de euros, una temporada normal puede ser mucho más del doble, y según se va subiendo de categoría más.

–La deuda está pagada y está tratando de dar una nueva imagen al club. ¿Cree que eso servirá para convencer a las empresas de la comarca para que apuesten por el Avilés?

–Vincularte ahora a una imagen como la nuestra es vincularse a una imagen limpia y positiva. A mí, cuando se me ha ofrecido patrocinar equipos, no solo a la Atlética Avilesino sino en otros sitios, no lo he dudado, a mí me gusta vincularme al deporte. Creo que el deporte y la cultura tienen que ser los motores de las ciudades. Creo que los empresarios locales tendrían que hacer un esfuerzo para patrocinar a los equipos de la ciudad.

