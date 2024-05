La estrella asturiana de la selección española que brilla en redes sociales: "Tengo más de 300.000 seguidores"

María Schlegel llega a Asturias para jugarse con la selección buena parte de las opciones de estar en un Mundial. La asturiana confía en el apoyo de los aficionados ante un reto tan importante.

–Llegan a Gijón con una victoria y tres derrotas hasta ahora en la Liga Europea. ¿Qué perspectivas tienen para estos dos encuentros?

–Son dos rivales, Croacia, que está por debajo nuestra en la clasificación, y Rumanía, que está por encima. Hay igualdad, son dos partidos que podemos ganar, pero también perder. Nuestro objetivo es estar en el Mundial 2025 y eso pasa por ganar, a ser posible, los dos partidos.

–Clasificarse para el Mundial sería un hito importante para el voleibol femenino español.

–Sí, efectivamente, porque sería la primera vez en la historia que España entra en un Mundial, pero todo pasa por sumar los puntos necesarios.

–¿Se puede decir que el objetivo es a medio plazo, pero el camino para lograrlo es inmediato?

–Así es, el objetivo está puesto en 2025, pero para entrar tienes que estar entre los 32 primeros del ranking y para ese ranking cuentan los partidos de esta Liga Europea, así que ahora mismo estos resultados son los que delimitan quien entra.

–¿En qué puesto está ahora España en ese ranking?

–Creo que en el 31, hemos estado en el 29 y ahora hemos bajado al 31.

–Es decir, que están al límite entre entrar o quedarse fuera.

–Claro. Realmente los puestos que ahora están en juego son del 29 al 34. Es ahí donde está nuestra pelea.

–Aparte de en esta Liga Europa, ¿hay otras opciones para clasificarse para el Mundial?

–Para este Mundial se decide todo aquí en Gijón, en Asturias, en casa. Mejor aquí que en ningún otro sitio. Así que necesitamos a todo el mundo animando.

–Usted ha jugado en muchos países y ha formado parte de la primera liga profesional en Estados Unidos. ¿Qué tal esa experiencia?

–Vivir la experiencia de la primera Liga profesional ha sido espectacular. Tuvo su parte bastante dura, pero todo ha sido positivo. Creo que he aprendido mucho, he jugado con jugadoras impresionantes y entrenadores muy buenos. Luego he terminado la temporada en la Liga de Puerto Rico en la que hemos llegado a la final en una Liga que también tiene un nivel muy alto. Creo que en esta temporada he crecido mucho.

–¿Qué planes tiene para la próxima temporada?

–Hay opciones de volver a Estados Unidos, estoy barajando diversas cosas, aunque en estos momentos estoy centrada en la selección. Luego ya se verá, no tengo prisa porque con la selección hay cosas hasta septiembre ya que también tenemos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa. Tengo ofertas, pero de momento no me ha llegado la que considero que me permita hacer lo que quiero.

–¿Entre sus planes entra el retorno a España?

–Por el momento no porque a nivel económico no puede competir con las ofertas que vienen del extranjero. Seguro que volveré, pero seguramente sería con vistas a ir haciendo una transición de lo que es jugar con dedicarme a otras cosas al margen del mundo activo como jugadora.

–Es muy activa en las redes sociales.

–Es algo que empecé durante la pandemia, pero es una cosa que ha ido creciendo y generando interés. En estos momentos entre Tik Tok e Instagram tengo más de 300.000 seguidores. Eso demuestra que el voleibol interesa. Las redes sociales me gustan y comparto lo que a mí me gustaría ver desde el otro lado, cómo es la vida de una jugadora profesional de voleibol en el día a día, no solo lo bonito de los partidos.

–Usted conoce distintas ligas por todo el mundo. ¿Qué le falta a la española?, ¿es solo cuestión de dinero?

–La parte económica afecta mucho, pero también es necesario hacer crecer la cultura del voleibol, y eso es trabajo de todos de los clubes de las federaciones, de los ayuntamientos, de las familias, es un trabajo general para crear una estructura más grande. Creo que se está mejorando poco a poco.

–No sé si le da tiempo a seguir el voleibol asturiano.

–Poco, pero algo sí lo sigo. Está el Grupo en Superliga 2 y tiene su mérito porque juega solo con jugadoras de la casa y sin fichajes en una categoría en la que todos los equipos fichan. La Federación Asturiana está haciendo un gran trabajo con la cantera, de tecnificación y también haciendo muchos torneos de voley playa. Es algo positivo, ha habido un cambio, estoy contenta de ver las cosas que se están haciendo.

–En voley playa una asturiana, Daniela Álvarez, se ha clasificado para los Juegos Olímpicos.

–Es una gran noticia, le doy la enhorabuena, porque tener una jugadora asturiana olímpica es algo espectacular.

