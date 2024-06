Día de adioses en el Avilés: el club anuncia que tres jugadores no seguirán el próximo año

Día de adioses en el Avilés. El club ha anunciado que tres de las piezas que formaban parte de la plantilla de la pasada campaña no seguirán en el club. Se tratan de Pedro Orfila, Joel del Pino y Jesús del Amo, que no entran en los planes de Miguel Linares para la próxima campaña y no tendran oferta de renovación por parte del club blanquiazul.

Pedro Orfila finaliza así su paso por el Avilés tras dos campañas defendiendo los colores blanquiazules. El luanquín aterrizó la pasada campaña de manos de Emilio Cañedo en el club, y, aunque no contó con muchos minutos, fue una pieza clave dentro del vestuario. Este año, hasta la llegada de Zubiri, tuvo más protagonismo. Al final han sido 41 partidos de liga defendiendo la camiseta avilesina.

Joel del Pino y Jesús del Amo tampoco seguirán el próximo año jugando en el Suarez Puerta. El primero de ellos llego cedido por Las Palmas, pero, a pesar de su cartel su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Eso sí, el canario fue clave en el partido por la salvación ante el Manchengo. Por su parte Jesús del Amo tuvo más participación durante el año, tanto jugando como central como de lateral izquierdo, pero finalmente no seguirá en el club