Las Cámaras de Comercio llegan al partidazo de Asturias entre Sporting y Real Oviedo con las cuentas en orden

Félix Baragaño y José Manuel Ferreira se desean lo mejor el uno al otro en todos los ámbitos menos en uno: los dos quieren que gane su equipo el derbi que enfrentará a Sporting y Oviedo el sábado (18.15 horas, Vamos) en El Molinón. “El derbi, para Oviedo”, dice Ferreira, presidente en funciones de la Cámara de Comercio carbayona; a lo que Baragaño, presidente de la de Gijón, responde con ecuanimidad: “En la ida ganó el Oviedo, así que ahora le toca al Sporting”.

Los dos presidentes se reúnen con LA NUEVA ESPAÑA tras participar en un acto en la Cámara de Comercio de Oviedo, algo habitual entre dos entidades que presumen de tener una gran sintonía. “Somos distintos, pero complementarios”, sostiene Baragaño. Ferreira va más allá: “La rivalidad queda para lo deportivo, pero en el ámbito de las Cámaras es lo contrario: no hay rivalidad, hay consenso, hay acuerdos, hay actividad, hay trabajar juntos, hay confianza, y en ese marco estamos trabajando las tres Cámaras (incluye también a la de Avilés)”.

Centrados en lo deportivo, los dos saben que, por muy buena que sea la relación, ninguno está para regalar nada. Los tres puntos son claves para el objetivo del Sporting, consolidarse en los puestos de play-off de ascenso, y para el Oviedo, que los necesita para espantar cualquier fantasma de descenso. “Me gustaría un 2-3, que haya goles, que siempre es materia de alegría, y que gane el Oviedo, aunque sea por la mínima, pero que gane”, pronostica Ferreira. Más prudente, Baragaño rebaja las expectativas a un 2-1: “Este tipo de partidos casi siempre acaba con un marcador ajustado”.

Uno y otro quieren el bien de los suyos y aseguran no tener deseo alguno de que al otro le vaya mal. De hecho, coinciden en que Asturias ganaría teniendo a los dos equipos en Primera División y en que ambos perderían si alguno baja un escalón. Para Baragaño, la buena temporada del Sporting se basa, una vez más, en echar una mirada a Mareo: “Es curioso, cada vez que el Sporting tiene que basar su equipo en Mareo y dar oportunidades a la gente joven le va bien”. Ferreira, a pesar de la situación por la que atraviesa el Oviedo, es optimista con su futuro: “Cuando hay una solidez organizativa y financiera, siempre acaban llegando los resultados. Más pronto o más tarde el Real Oviedo estará en los primeros puestos del fútbol español”. Otra cosa en la que coinciden Baragaño y Ferreira es en que la peor derrota sería la del sentido común: “Que pierda el fanatismo”.

José Manuel Ferreira. Presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Oviedo.

José Manuel Ferreira es el presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Oviedo desde que, hace casi un año, Carlos Paniceres tuvo que apartarse temporalmente del cargo por motivos de salud. Nacido en Vigo en 1958, se trasladó a los 5 años a Oviedo. Sigue al conjunto azul y defiende que el fútbol, como la cultura, son actividades que generan actividad económica y que, por lo tanto, les atañen.

–Defiende la buena sintonía entre las tres Cámaras de Asturias, pero, en el derbi, ¿se mantiene esa buena relación en lo deportivo con su homólogo en Gijón?

–Las cosas funcionan maravillosamente en el ámbito de la colaboración empresarial. Siempre hemos destacado como un proyecto ineludible para el futuro de Asturias el Área Metropolitana, y en ese ámbito no cabe más que desterrar viejos localismos y abordar nuevas colaboraciones, el mundo va en esa dirección. Otra cosa es en el ámbito de lo lúdico, de lo deportivo, de las tradiciones, de historias que todos hemos vivido de jóvenes; y ahí claro que cabe la rivalidad dentro del marco de un espectáculo, del ocio, de la diversión.

–¿Qué relación tiene con el Oviedo?

–En la parte de ciudadano, de persona que ha vivido en Oviedo toda su vida, tengo un sentimiento emocional muy cercano, me gusta que gane el Oviedo, me gusta ir a los partidos y disfruto muchísimo.

–¿Es bueno para la economía de la ciudad que al Oviedo le vaya bien?

–Sin duda. Es importante tener un club que funcione bien y que tenga buenos resultados, porque todo esto tiene un impacto inmediato, directo, sobre la economía de la ciudad, tanto en lo que afecta al consumo directo, a la gente que puedes atraer, como a la imagen que tiene la ciudad.

–También mejora el estado de ánimo, ¿no?

–Los estados de ánimo positivos, y el fútbol los genera, se notan. Hay algún estudio que analiza los resultados de los partidos de fútbol de los equipos sobre los que uno tiene relación directa en el impacto de las emociones positivas.

–El Oviedo puede presumir de una buena situación económica y, sin embargo, los resultados no llegan.

–Es muy positivo tener el respaldo de un club que financieramente está bien armado, que tiene solidez económica, que tiene músculo. Es una garantía. Lo único que necesita el Oviedo es la suerte que le tiene que acompañar en determinados partidos. Por lo demás, creo que está todo bien organizado; tanto a nivel societario, financiero e incluso deportivo. Los resultados llegarán. Necesariamente, cuando hay una solidez organizativa y financiera, más pronto o más tarde el Oviedo estará en los primeros puestos del fútbol español. La aspiración es estar en Primera, una aspiración legítima, porque fue un equipo de Primera durante mucho tiempo, yo disfruté del ver al Oviedo jugando con el Madrid, el Barcelona y el Atlético. Eso es un anhelo que todos tenemos y estoy seguro de que, si se mantienen las estructuras organizativas del club, acabará llegando.

Féliz Baragaño. Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

Félix Baragaño (Gijón, 1959) está al frente de la Cámara de Comercio de Gijón desde octubre de 2011. En lo deportivo, además de seguidor del Sporting, fue presidente del Gijón Baloncesto. Baragaño comparte con Ferreira una visión amable del deporte, manteniendo una rivalidad regional que obliga a los dos contendientes a esforzarse más, pero sin desear mal a nadie. Como ejemplo, su apoyo al equipo azul cuando lo necesitó: “Soy accionista del Oviedo”.

–¿También defiende usted dejar la rivalidad para el deporte y buscar la unión en lo empresarial?

–Por supuesto, pensamos que una de las grandes potencialidades de Asturias es su área central, donde viven 800.000 personas, y tenemos que ser muy eficientes para prestar servicios, por eso defendemos el Área Metropolitana. Eso no quita que cada ciudad sea autónoma y tenga su idiosincrasia. Somos distintos y complementarios.

–¿Cómo vive el derbi?

–He de reconocer que no soy muy futbolero y que no lo vivo con una pasión tan grande, pero considero que la rivalidad no es mala: que haya competencia te lleva a hacer mejor las cosas. Lo que no es tolerable es la violencia, lo que está fuera de eso es bienvenido.

–¿Tiene la rivalidad en casa?

–Efectivamente, mi mujer es de Oviedo y ella es abonada del Oviedo y yo no lo soy del Sporting, así que ella se lo toma más en serio. Cuando llega este partido cada uno quiere que gane el suyo. En su día me pidió que comprara acciones del Oviedo y lo hice: compré las mismas que ella.

–¿El fútbol tiene repercusión económica?

–Sí. De hecho, ojalá que este derbi se celebrara en Primera División, que subiera este año el Sporting y el año que viene el Oviedo. Eso anima a la gente, dinamiza las ciudades y trasciende al mero hecho deportivo.

–¿Cómo ve al Sporting de esta temporada?

–Es curioso, cada vez que el Sporting tiene que basarse en Mareo y dar oportunidades a los jóvenes lo hace mejor. Es una realidad, cada vez que el Sporting se apoya en la cantera tiene éxito. Además, la afición está más contenta y a esos jugadores, que le ponen corazón y esfuerzo, se les perdona todo. Esta temporada tiene a un grupo de jugadores que eran juveniles hace un par de años y que son un tesoro.

–¿Una predicción para el derbi?

–El Sporting ha tenido dos tropiezos seguidos y eso sirve para ver lo difícil que es el fútbol, que tienes un traspié y puedes perder toda la confianza que habías ganado durante la temporada. Es verdad que no ha perdido posiciones, pero tiene que tener cuidado. Así que este partido le corresponde ganarlo al Sporting.