El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, estaba muy satisfecho tras su tercera victoria en los tres derbis asturianos. Con el resultado y con el juego de su equipo, ya que considera que había sido superior al Sporting. Tuvo elogios sobre todo para Diegui por el gol y por su comportamiento durante toda la temporada, lo que le ha permitido aprovechar su oportunidad.

Tercer derbi, tercera victoria. "Hay estadísticas curiosas, más anecdótico que otra cosa. También es verdad que los tres derbis han sido parecidos, aunque éste es el más completo por nuestra parte. Se nos planteaba difícil por la racha que llevábamos y por el rival. Hemos entrado bien al partido y el gol nos ha asentado, nos ha permitido hacer el juego más cómodo para nosotros: somos un bloque solidario, no concedemos mucho y tuvimos transiciones con nuestros mediaspuntas. Al Sporting no le hemos dado opciones para que los de arriba jugaran por soltura. En los últimos diez-quince minutos se trataba de aguantar, nos hemos protegido de su juego aéreo. No hemos concedido ocasiones claras, de hecho hemos tenido más que ellos. En líneas generales fuimos superiores".

Trascendencia del resultado. "Moralmente la victoria es muy importante. Ha habido otros partidos en que hemos jugado como hoy y no hemos ganado. Sentíamos la amenaza de los equipos que se venían acercando. Moralmente tiene que darnos un impulso, demostrar que no estábamos tan mal como decían los resultados. Pero tenemos que seguir para llegar a los 50 puntos".

El gol de Diegui. "Me alegro por Diegui y se alegra todo el vestuario porque es una persona de comportamiento ejemplar, con el cuerpo técnico, con la plantilla y con los rivales para el puesto. Ha entrenado, sumado, apoyado y se ha preparado para esta oportunidad. Un grandísimo ejemplo para todos los compañeros. Es el destino. Se lesiona Niego, juega y hace el gol".

Repercusión personal. "Todos tenemos nuestro orgullo, no estaban saliendo las cosas y supone una alegría grande, lo necesitaba a nivel individual. Para los que no hemos nacido aquí es un privilegio jugar el derbi, sentir a toda la ciudad, a toda la gente. Es un honor y una suerte. Y encima con la oportunidad de ganar en un año en que no estábamos dando muchas alegrías. Muy contento también por ellos".

La celebración de Diegui. "Es de los mejores regalos que le pueden hacer a un entrenador. Un jugador que ha estado en la grada todo el año, hace el gol y con su gesto ha demostrado la clase de persona qué es. Le estoy muy agradecido".

La pareja de centrales. "No era un partido fácil para Grippo y Arribas. Al principio ha habido algunos desajustes, pero poco a poco se han asentado asentado. Han demostrado poder y personalidad. Han aguantado como dos tíos hechos y derechos".

Sensación de superioridad en los derbis. "Yo puedo hablar por los tres en que he estado. Los otros fueron más igualados y hoy hemos sido mejores en líneas generales. Hemos sacado al Sporting de su zona de confort. Solo puedo decir que afrontamos el partido de una forma especial y se ha notado en el campo".

El planteamiento. "El gol nos ha ayudado para juntarnos y que el Sporting tuviera que abrirse un poco más, lo que ha facilitado nuestras transiciones. Fuera de casa hemos hecho estos partidos, pero en muchos con detalles en contra que nos hace estar donde estamos. Hoy hemos acertado en la primera y detalles como el de Arribas te ayudan a ganar el partido".

La elección de Diegui y Lucas. "Diegui estaba entrenando bien. Teníamos más opciones, pero sentía que se lo merecía porque estaba preparado. Lucas nos viene bien en determinados partidos. Es muy rápido y se maneja bien en el uno contra uno. Se siente cómodo y es poderoso".

El Sporting. No le he visto tan bien como otros días, pero el mérito es nuestro. El comportamiento y la concentración de nuestros jugadores ha sido tremenda, y los errores mínimos. Pero el Sporting está ahí por méritos propios y lo veo bien".