Históricos del Oviedo y del Sporting piden paz: “Clubes y ayuntamientos se deben sentar para evitar más desprestigio”

“Es lamentable ver esas imágenes en el fútbol”. Históricos del Sporting y del Oviedo condenan las agresiones sufridas por Femenías en el derbi y piden detener una espiral que ha puesto a los dos clubes, otra vez, en boca del fútbol nacional por cosas ajenas al balón. “Clubes y ayuntamientos se deben sentar para evitar más desprestigio”, solicita Juan Carlos Ablanedo, histórico futbolista del Sporting. En el bando azul, otro histórico como el expresidente Eugenio Prieto exige también responsabilidad a las directivas sin dejar de señalar el feo capítulo protagonizado por los rojiblancos.

“Hay que aceptar los resultados con deportividad. Sporting y Oviedo son dos clubes señores que deben dar ejemplo con su comportamiento. El Sporting siempre ha sido un club valorado por su nobleza en el campo. Las agresiones en el fútbol no se deben tolerar”, afirma Manuel Vega-Arango, expresidente del Sporting.

Eugenio Prieto califica de “lamentable” la imagen de la agresión a Femenías. “Es un caldo de cultivo que se venía generando durante una semana. Hay que mejorar el protocolo para que las dos aficiones viajen sin horas de espera en autocares, y los dirigentes lo que mejor hacen es callar. Que paren. Ellos no son los protagonistas”, pide el exmandatario azul.

Interviene una leyenda rojiblanca. “En los derbis los términos de la disputa estaban muy claros: rivalidad futbolística. No podemos permitir otro así. Está en juego el nombre de los clubes y de las ciudades. Las agresiones no tienen justificación. El vencedor debe celebrar con respeto, y el perdedor, no llevarse por impulsos”, defiende Juan Carlos Ablanedo.

En el bando azul, el ímpetu y la nobleza de Gorriarán. “No sé lo que se dijeron los jugadores, pero todo ese espectáculo es horroroso. Es lo que peor se puede dar. ¿La violencia? No tiene defensa de ningún tipo. No puede ser que unos pocos enturbien un espectáculo tan bonito y se acabe hablando de esto. Fútbol es competitividad, espectáculo y no esto. Sacan lo peor de la afición”, sentencia el exjugador del Oviedo.

David, otro histórico, es crítico con los suyos, el Sporting. “Es lamentable. Era lo que nos faltaba. Que además de no dar la talla jugando, que la demos con temas barriobajeros. ¿Provocar? Eres un profesional y tienes que estar preparado para estas cosas. Tienen que preocuparse de jugar bien. Si ganas y eres superior seguro que no te provocarán. Para mí esto no es el Sporting. Hace tiempo que no existimos. Estamos perdiendo los valores. No tenemos directivos, tenemos empresarios. Desguazaron el Sporting de los guajes y ahora va a ser difícil volver a armar algo igual. No voy a El Molinón, a mí me echaron del fútbol”, lamenta.

Nikola Jerkan también rechaza el triste episodio final del derbi. “Nunca es bueno que se produzcan cosas así. Eso conlleva consecuencias. La rivalidad está bien, hay nervios, pero la violencia debe quedarse fuera de los terrenos de juego. Es feo ver esas imágenes y no es ejemplo para nadie. No hay explicación”, argumenta.

Juanele, otro de los jugadores emblema de la historia rojiblanca, tampoco encuentra justificación. “No hay argumento alguno para esas cosas. Lo primero es el fútbol. Lo único que se debería hablar es de lo que pasó en los noventa minutos, y lamentablemente no puede ser así. Cada uno recibirá su castigo”, expresa el Pichón.

El expresidente del Oviedo Toni Fidalgo entiende estos capítulos como algo propio del fútbol, sin evitar condenarlo. “Siempre se han generado tensiones de este tipo. No sabemos lo que se dicen los jugadores, que a veces hay muchas barbaridades. Es difícil de erradicar esas agresiones, pero no las acepto. El fútbol debe ser tensión, pero no violencia. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Hay una cosa que lo agrava. Era un partido calentado con anterioridad”, concluye.