El jugador Antoine Griezmann se ha despedido de la afición del FC Barcelona, tras confirmarse su salida en el último día de mercado de vuelta al Atlético de Madrid, asegurando sentirse "orgulloso" de haber sido culé y "triste" de no haber podido disfrutar más en el Camp Nou.

"Queridos culés. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!", escribió en sus redes sociales.

A medianoche, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero francés para una temporada más otra opcional. El conjunto madrileño se hace cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra obligatoria.