La opinión del día sobre el Sporting: El apostolado del Sporting

Ya saben, la igualdad de la competida Segunda donde hay que sudar los partidos, no hay enemigo pequeño y tal y tal y tal. Pero pasadas veinticinco jornadas son pocos los días en los que el Sporting no ha cumplido. Y encima ha sobrevivido a episodios como el “covidgate”. Por eso no es extraño que el proyecto de Fernández, Rico y Gallego huela bien, mejor que nunca, y tenga pinta de saber mucho mejor. Aunque la sufrida afición rojiblanca se mantiene expectante.

Sabe que llevar todo el curso en play-off, contar con un colchón de seis puntos sobre sus perseguidores o atesorar una ventaja considerable en el torneo de barrios no garantiza nada

Deseosa desde hace varias temporadas de un timonel de garantías tras los repetidos experimentos para el banquillo de la era Torrecilla, la Mareona hace caso a pies juntillas a la machacona y efectiva consigna del galleguismo: no hay más que el siguiente partido. A esto también ayuda el cambio de chip que se ha producido en el último año por todo lo que está pasando y que empuja a disfrutar de cada día. Maneras de vivir de las que el Sporting ya es su mejor apóstol.