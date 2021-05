Tras el final de temporada del Oviedo Baloncesto: La tarde en que Elijah pudo ser LeBron

A Elijah le hurtaron el pasado martes en Pumarín la posibilidad de repetir la jugada que soñó de niño. Quedaban poco más de dos segundos, los azules iban uno abajo en el marcador (69-70) y parecía obvio que la pizarra iba a señalarle como el jugador al que fiar el último tiro del segundo partido del play-off, el que marcaría la senda que con frecuencia se bifurca para decidir entre el éxito y el fracaso. El norteamericano, jugador de rachas y buen anotador en transición, se topó en un dos contra uno con Matulionis y Monaghan. Trató de franquear esa barrera y disparar sobre el límite, intentando quebrantar la ley física que evalúa la impenetrabilidad de la materia. Todo el pabellón de Pumarín vio falta en la defensa gallega, al límite de la permisividad. Menos los árbitros. El escolta zurdo californiano no protestó y asumió la decisión arbitral, muy criticada por su entrenador, al que los colegiados habían mandado a la caseta en un momento crucial del partido, al final del tercer cuarto, cuando los locales habían iniciado una espectacular remontada tras una primera parte de espanto.

No duden de que de haberse señalado esa falta defensiva, Elijah habría anotado los dos tiros libres. Este chico distraído de muñeca de seda al que solo falta una inyección de constancia para asentar el baloncesto que lleva dentro lideró la Conferencia Pac-12 de la NCAA con la camiseta de los Ducks de la Universidad de Oregón desde la línea de personal en su última temporada universitaria, con un 93 por ciento, y solo seis intentos fallidos durante la campaña. Y no es moco de pavo: la Pac-12, apodada “Conferencia de Campeones”, ha ganado más campeonatos nacionales de la Liga universitaria estadounidense que cualquier otra división regional en la historia. A Brown, que ayer se despidió de Oviedo, no le tembló la zurda cuando tuvo que enfrentarse a Stanford, UCLA y USC.