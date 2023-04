Gijón y el Grupo

El Grupo Covadonga ha vuelto a recibir, muy merecidamente, el galardón más antiguo de España, con el que se premia a la entidad que se haya destacado por su especial contribución al fomento del deporte y que se entrega dentro de los Premios Nacionales del Deporte: la Copa Stadium. Con esta es la quinta vez. Nadie supera en España al Grupo.

Han pasado ya 85 años desde que sus fundadores, gijoneses todos, pusieran las raíces de una sociedad encaminada a la "Cultura Deportiva", guiados por el beneficio del ejercicio físico, inspirados en el movimiento olímpico.

Esa y no otra, fue la esencia y la sustancia que impulsó a sus fundadores.

Desde entonces, el Grupo arraigó en Gijón de tal guisa, que resultará extraño que, en este tiempo, haya alguna familia que no haya tenido entre los suyos algún socio. En la actualidad supera los treinta y nueve mil.

Afortunadamente, no se perdió el "espíritu grupista", sentimiento común de quienes lo integran, como también sigue teniendo plena validez, la frase del entonces alcalde, Mario Torre: "El Grupo Covadonga es digno de toda clase de ayuda, ya que realiza una meritísima labor en pro del deporte".

Ochenta y cinco años después, es la primera vez que el Grupo junto con el Sporting –señas de identidad locales y embajadores gijoneses en el mundo por defender que no se suprima el anillo navegable en el río Piles y las aguas limpias– no sólo no recibe el beneplácito de la sectaria, desleal, incompetente y mezquina Corporación, si no que como represalia llegó a cerrar el parking de Las Mestas castigando a los socios.

Con el máximo galardón nacional ya en sus manos, la entidad anuncia que ofrecerá el próximo verano a los niños gijoneses y asturianos 4.300 plazas entre todas las secciones deportivas, con la posibilidad incluida de almuerzo, con el fin de contribuir a la conciliación familiar.

Desde entonces, lo único que ha cambiado en estos 85 años, parece que nadie se libró del sectarismo y los desaguisados municipales, es que quienes gobiernan Gijón, ni son ni sienten la ciudad. En cualquier otro lugar no tan pasota y resignado, me cuesta escribirlo y reconocerlo, seguro que habrían recibido una Remoción (privación del cargo).

¡Enhorabuena Grupo! Y a seguir orgullosos defendiendo el "Espíritu grupista".