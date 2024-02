La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: Sangre y arena

Han pasado no se sabe cuántos meses y lo único claro es que campeones del mundo mundial son las incombustibles chicas de hockey del Telecable Gijón –el único club que sigue dando alegrías regularmente a la madreñina– ,y Topuria, el muchacho que nos ha metido por los ojos el deporte de las artes marciales mixtas, al parecer, el de los gladiadores del siglo XXI. Sticks, sangre y arena. Todo muy años 80. De lo que se sigue sin saber nada (positivo) es de si finalmente Gijón será Mundial.

El proyecto "Asturias 2030" vive, según cuentan los que saben de esto, sus horas más decisivas. El Ayuntamiento mantiene una postura clara: si alguien no le aclara cómo se va a pagar la fiesta, no moverá ni firmará un solo papel. Pero todo puede cambiar (o no) con la denominada cumbre que mantendrá el gobierno local gijonés con la familia orlegiana y los enviados especiales, que no espaciales, de la Federación Española, cuya misión será explicar que los requisitos exigidos por la FIFA son flexibles y se pueden estirar como un chicle de 50 millones de euros, según calculan los padres y madres gijoneses de la patria.

Por lo demás, los de MAR preparan el partido en Burgos, donde se vivirá una de las últimas grandes mareonas de la temporada. Los rojiblancos necesitan seguir sumando para mantenerse en los puestos de privilegio de cara, que el tiempo corre y marzo ya está a la vuelta de la esquina.

Mientras, a 28 kilómetros están en lo mismo, que no es otra cosa que tratar de meterse de una vez en el play-off de ascenso. La remontada de los de Carrión algún día debe tener un final feliz. Por eso necesitan ganar en Valladolid para dar un fuerte golpe sobre la mesa, dejar tocado a un rival directo y devolverles a los pucelanos la avería que hicieron en el Tartiere en el partido de la primera vuelta. Todo, esperemos, sin sangre ni arena, que bastante hemos tenido ya, ¿oyisti, güey?