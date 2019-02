Montero pide "sentido común" y "cordura" con los Presupuestos y aboga por "consolidar alianzas" con Podemos

Los miembros del Gobierno se mantienen expectantes ante la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos y a la espera de la decisión que pueda tomar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en caso de que finalmente no salgan adelante.

"Hay que ver una votación", ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a los periodistas al ser preguntada por si Sánchez convocará este mismo miércoles elecciones anticipadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha defendido en el hemiciclo el proyecto de ley de Presupuestos, no descarta que pueda superar las enmiendas y continuar su trámite parlamentario.

Según ha afirmado en los pasillos del Congreso, el Gobierno mantiene "hasta el último minuto" la esperanza de aprobar los Presupuestos.

Y ante la pregunta de si habrá elecciones, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, se ha limitado a responder: "A mí no me pregunten esas cosas que yo no sé".

Quien sí se ha pronunciado al respecto ha sido el titular de Fomento, José Luis Ábalos, aunque solo para decir que habrá noticias "en breve".

El presidente del Gobierno, que ha seguido todo el debate de totalidad en el hemiciclo, continúa en la Cámara a la espera de la votación final y en medio de una gran expectación de los periodistas que llenan a esta hora el pasillo de Palacio del Congreso.

Fuentes del Ejecutivo han informado que, tras la votación, Pedro Sánchez se marchará a la Moncloa para continuar con su agenda de trabajo.



Montero pide "sentido común" y "cordura"

La ministra de Hacienda ha pedido este martes "sentido común" y "cordura" con los Presupuestos a escasos minutos de la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de las nuevas cuentas públicas, y ha agradecido a Unidos Podemos su "reconocimiento" por el trabajo "riguroso" con los Presupuestos, que "recoge el espíritu de la moción de censura", abogando por "consolidar alianzas" con la formación de Unidos Podemos para seguir aprobando iniciativas.

Durante su intervención en el debate de enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos, ha compartido con Unidos Podemos la "necesidad de diálogo" y ha seguido apelando al "sentido común" y la "cordura" de cara a los Presupuestos, con independencia del pensamiento de cada grupo respecto a la vertebración territorial de España.

Montero ha insistido en la necesidad de que se tengan en cuenta las "ventajas" y "avances" de las nuevas cuentas públicas, y ha aprovechado para trasladar su "reconocimiento" a Unidos Podemos por su trabajo "técnico y riguroso" que ha permitido alcanzar un "buen acuerdo político", que "recoge el espíritu de la moción de censura" de recuperar derechos arrebatados, redistribuir la riqueza y propiciar un "cambio de rumbo".

Asimismo, ha destacado que el Gobierno ha cumplido el acuerdo presupuestario, tal y como se ha "chequeado" en varias reuniones, por lo que le ha transmitido al coordinador federal de IU y portavoz fiscal de Unidos Podemos, Alberto Garzón, la apuesta del Ejecutivo por "consolidar alianzas" entre ambas formaciones para seguir desarrollando políticas de "progreso, igualitarias, que pongan a las mujeres en el centro del debate político y que atienda los retos del modelo productivo, transición ecológica y cambio climático".

"Compartimos valores, proyectos que pueden ser discrepantes pero hemos tenido voluntad de llegar a consensos", ha valorado Montero, quien espera que las iniciativas pendientes que no tenían reflejo en las cuentas públicas lleguen al Congreso consensuadas.



"Desenmascarar la teatralización de las derechas"

También ha respondido a Garzón que el Gobierno "no va a renunciar a seguir mejorando la vida de los españoles, a blindar las políticas sociales, proteger a los más vulnerables y a hacer una redistribución justa de la riqueza".

Montero ha asegurado que el Ejecutivo seguirá impulsando el diálogo "como único camino posible para resolver situaciones de conflicto" y ha confiado en seguir trabajando con Podemos "con lealtad y responsabilidad para que España siga avanzando y no retroceda como quieren las derechas".

En este sentido, ha compartido con Garzón que las fuerzas progresistas están ante un momento "crítico" por la "ola neoliberal y de ultraderecha de tres cabezas", si bien ha opinado que "hay poca gente que en España quiera retroceder a épocas pasadas", por lo que frente a las fuerzas que buscan la "involución" de derechos, ha sostenido que las formaciones progresistas tienen que ser capaces de "desenmascarar toda la teatralización".