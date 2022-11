Ence comienza a fabricar en Navia celulosa no blanqueada

Ence ha comenzado a fabricar en su planta de Navia celulosa no blanqueada, un producto de mayor valor añadido y que hasta ahora la compañía sólo fabricaba en su factoría de Pontevedra. La celulosa no blanqueada, que Ence comercializa con la marca Naturcell, es el resultado de un desarrollo realizado por la empresa y que cumple con criterios más exigentes e innovadores en materia de sostenibilidad: reduce la huella de carbono, permite un mayor aprovechamiento de la energía en el proceso fabril y reduce de modo significativo los recursos empleados, incluido el consumo de agua.

Con este nuevo producto, la planta de Navia sustituirá la celulosa de eucalipto estándar y amplía la diversificación de su cartera de elaboraciones más evolucionadas.

Entre otras propiedades diferenciales, Naturcell tiene unas mejores características físicas y ópticas, que le confieren una mejor capacidad para su procesamiento en máquinas y para la impresión. Entre otras aplicaciones, la pasta de papel no blanqueada se usa para envases y embalajes, papel tisú no blanqueado, bolsas de papel no blanqueado y soluciones de pasta moldeada.

Ence mantiene además un plan inversor de 105 millones en tres años en Navia para elaborar productos higiénicos absorbentes y nuevos productos diferenciados susceptibles de reemplazar a la madera blanda y a los plásticos, así como para descarbonizar la planta.