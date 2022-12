¿Te hago un Bizum? La expresión, usada por niños y abuelos, simboliza el alcance de la revolución en pagos digitales. Ya es raro el grupo de amigos, familiares o de otra índole que no haga un bizum cuando se reúne para poner al día los gastos.

Esta herramienta de pago electrónico permite realizar transferencias, entre particulares y en comercios, sin necesitar el número de cuenta y que se materializan en segundos. Lo único que hace falta es un smartphone y tener instalada la app del banco, una realidad para ocho de cada diez personas en España, según el último 'Informe de Tendencias de Medios de Pago' de Minsait Payments.

La aplicación no puede ser más popular y una de la forma de pago más comunes en nuestro país. Con Bizum se acabaron las discusiones sobre quién paga o "el no tengo dinero a mano", etc. Ahora ya las deudas quedan saldadas en cuestión de segundos con un simple gesto en el móvil.

Bizum también cuenta con una fuerte presencia en redes sociales con miles de seguidores. Su cuenta de Twitter acaba de sorprender con un concurso de lo más original y tentador: "¡ATENCIÓN, SORTEO! Ha llegado el día en el que Bizum va a hacer un Bizum. Lo habéis pedido y no hay mejor día que hoy. Voy a hacer un Bizum de 500€ a una persona aleatoria de todos los que mencionen a un amigo y comenten con #BizumHaciendoBizum. BBLL en comentarios".

¡ATENCIÓN, SORTEO! Ha llegado el día en el que Bizum va a hacer un Bizum. Lo habéis pedido y no hay mejor día que hoy 😉

Voy a hacer un ✨Bizum de 500€✨ a una persona aleatoria de todos los que mencionen a un amigo y comenten con #BizumHaciendoBizum.

BBLL en comentarios. — Bizum (@Bizum_ES) 28 de diciembre de 2022

Sin duda, son muchos los usuarios de la red social del pájaro azul que han querido participar en esta oferta tan sugerente. Pero hay un pequeño detalle que a muchos se les a escapado. Hoy es 28 de diciembre, por lo tanto, el día para pillar por sorpresa a muchas personas con divertidas inocentadas que sacan a unos cuantos los colores. Tanto es así, que Bizum ha matizado (también de manera original) que todo se trataba de una broma por el día de los inocentes.

Los usuarios se han tomado esta broma con humor. La primera inocentada de muchas que se sucederán a lo largo de la jornada tanto en las redes sociales como entre amigos, familiares y conocidos.