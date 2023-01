"Me sabe mal, de corazón, que la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA) no haya venido a Asturias, pero la realidad es que ese ejercicio no ha sido en vano", aseguró ayer la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos, Carme Artigas, durante el encuentro "Emprendimiento, innovación y digitalización", celebrado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. La cita, que congregó a destacados empresarios del sector tecnológico en la región, fue patrocinada por Caja Rural Asturias y la Fundación CTIC, y contó con la colaboración del Clúster TIC y la Cámara de Comercio de Oviedo.

Tras una presentación a cargo de Gonzalo Martínez Peón, director del periódico, Artigas protagonizó una charla en la que repasó los desafíos de la transformación tecnológica a través de un ameno diálogo con el ingeniero asturiano Pablo Rodríguez, miembro del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno y un referente internacional en el mundo digital y de internet. Rodríguez le preguntó por los retos y oportunidades que encaran España y Asturias. También por una reciente decisión del Ejecutivo central: la designación de La Coruña como sede de la Agencia de IA, a la que optada Gijón. La secretaria de Estado respondió que ello no debe ser interpretado como un desastre para Asturias: "Sin esa oportunidad, ni siquiera dentro de la región se hubieran descubierto muchas iniciativas públicas y privadas de este sector, y el ecosistema que se puede crear si se juntan todas ellas". Artigas subrayó que Asturias recibirá 12 millones de euros, dentro de la iniciativa Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), para tres proyectos sobre ciberseguridad, turismo y digitalización del patrimonio histórico. Carme Artigas, responsable gubernamental de potenciar la digitalización de la economía –tras la pandemia, el 71% de las empresas españolas aceleraron sus procesos de transición digital–, destacó que España "se encuentra ante una oportunidad única de transformar su tejido económico gracias a los fondos Next Generation". "La clave reside en cambiar nuestro modelo de Producto Interior Bruto (PIB). España ya dedica el 30% de los fondos europeos recibidos a la transformación digital, mientras la media europea está en el 20%", detalló. No obstante, la Secretaria de Estado indicó que aún hay deberes por hacer: "Tenemos empresas del siglo XXI con balances del siglo XIX, y la economía real todavía no está captando la economía digital. Es cierto que el 23% del PIB nacional ya procede de ésta, pero para llegar al 40% en 2030 es necesario digitalizar todos los sectores económicos". Artigas destacó que Asturias "es una región con gran calidad de vida, conectividad de banda ancha y buenos servicios públicos", y que debe servirse de esas ventajas para "dar la batalla de la captación de talento, que es una batalla global en la que España debe funcionar como gran ‘hub’". "Además de las buenas infraestructuras ya existentes, debemos construir una infraestructura de innovación y otra de talento", aseguró. En esta línea, reivindicó la recién aprobada ley de start-up como mecanismo para "atraer talento internacional". Y advirtió de que "el verdadero problema de España no es de creación de ‘start-ups’, sino de ‘scale-ups", es decir, empresas emergentes de base tecnológica con trayectoria y rentabilidad asentadas. "Cuando las ‘start-ups’ quieren aumentar su tamaño, acaban siendo malvendidas a fondos de capital riesgo", lamentó Artigas. El reto de los servicios públicos: que el 50% funcione con "apps" Uno de los ámbitos con más posibilidades de transformación tecnológica es la Administración pública, muchas veces acusada –al menos en Asturias– de lenta, anticuada e ineficiente. La secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, aseguró ayer que el reto de los servicios públicos es que al menos el 50% puedan estar disponibles mediante aplicaciones móviles, las famosas "apps" de los teléfonos inteligentes. Artigas puso el ejemplo del espacio Mi Tarjeta Ciudadana, con el que se pueden hacer gestiones y consultar expedientes de diferentes asuntos. La dirigente apuntó que los trámites administrativos realizados por internet se dispararon un 500% con la pandemia de covid. "El confinamiento lo cambió todo de la noche a la mañana. Cuando me acosté tenía 5.000 trámites pendientes; y al levantarme a las siete tenía 90.000", ilustró. Artigas aseguró que, en esos complicados meses de 2020, "la Administración española demostró que estaba a la altura", aunque con un matiz: "Los sistemas informáticos y de seguridad son robustos, pero al mismo tiempo poco amables; han envejecido mal porque nuestra experiencia como usuarios ha cambiado mucho en estos últimos años". En cualquier caso, la dirigente recordó que "España es el quinto país europeo en digitalización de la Administración pública, según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), que hace dos años nos situaba en el puesto undécimo". Asimismo, indicó que "el 80% de los ciudadanos hacen trámites telemáticos con el sector público". Con todo, Artigas señaló que la Administración tiene tres deberes fundamentales: "no estorbar, porque estorbamos bastante, ser más eficiente e innovar". "El sector público debe hacer apuestas atrevidas y tirar del sector privado", propuso. La Secretaria de Estado destacó la iniciativa del Kit Digital, promovida por el Gobierno central, dotada con 3.000 millones de euros y articulada a través de las cámaras de comercio para impulsar la digitalización de un millón de pymes y mejorar su relación con los organismos públicos. "Pero no consiste en comprar ordenadores y ya está, sino en crear todo un itinerario de transformación digital para las compañías", indicó Artigas, que reivindicó "la colaboración público-privada como una de las claves". Según la dirigente, el Kit Digital supone un ahorro de 6 millones de euros al año en trámites burocráticos y en eficiencia de los recursos humanos públicos. La ausencia de "referentes" resta vocaciones tecnológicas entre las mujeres "La falta de vocaciones femeninas en el sector tecnológico es un problema global, porque faltan referentes de éxito, mujeres que hayan destacado en este ámbito, como sí sucede en otros". La secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, lamentó ayer el escaso índice de profesionales femeninas en actividades relacionadas con la ciencia o la innovación. Artigas lo achaca en parte a un problema de connotaciones sociales de ciertas profesiones, como la ingeniería. "Es habitual, o al menos lo era antes, escuchar a las madres preocuparse de que sus hijas quisieran estudiar una ingeniería, porque ese trabajo implicaba teóricamente una entrega muy grande y, por lo tanto, quizá una renuncia a una vida familiar compatible con la profesional", ilustró. "Si la palabra ‘ingeniera’ causa rechazo en mujeres con vocación científica, si realmente eso es lo que las echa atrás a la hora de decidirse a estudiar una carrera, pues quizá haya que plantearse cambiarle el nombre a esa profesión", planteó. Asimismo, Artigas llamó a "adoptar una visión académica multidisciplinar, donde no haya una brecha entre profesiones humanísticas y científicas, ya que todo está relacionado". de hecho, la dirigente propuso "acabar con la distinción entre Ciencias y Letras en los estudios de los niños". La Secretaria de Estado también insistió en la creación de "más vasos comunicantes entre la innovación del entorno académico y la industria".