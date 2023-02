La subida del salario mínimo a 1.080 euros beneficiará a 41.600 personas en la región

El salario mínimo interprofesional (SMI) subirá este año de 1.000 a 1.080 euros brutos, repartidos en 14 pagas. Así, el Gobierno eleva un 8% la base salarial por la que se rigen en toda España alrededor de 3 millones de trabajadores. Según un reciente estudio de CC OO Asturias, la medida beneficiaría a 41.600 empleados en la región, de las que unas 35.000 trabajan a jornada completa y cerca de 6.600 a tiempo parcial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la subida durante su intervención en el Senado, poco después de que hubiese concluido la reunión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con CC OO y UGT para ultimar el incremento. Un encuentro al que no acudió la patronal CEOE por considerar que el Ejecutivo no le había transmitido su propuesta formal de subida ni considerado su petición de que ésta fuera del 4%, hasta los 1.040 euros. Además, los empresarios reprocharon que no se ha tenido en cuenta el impacto del alza salarial en la situación de los agricultores y los contratos del sector público. Por lo tanto, la medida nace solo con la bendición de los sindicatos, pese a que éstos reclamaban una cifra de 1.100 euros.

El Gobierno desencalla así una pugna interna sobre cuánto debía subir el SMI en 2023. Los expertos designados por el propio Ejecutivo sugirieron un aumento comprendido entre los 1.046 y los 1.082 euros. Entre los partidarios dentro del Consejo de Ministros de la franja más baja, como el Ministerio de Economía, y aquellos que abogaban por el tramo alto, como el Ministerio de Trabajo, finalmente se han impuesto los segundos.

El Gobierno de coalición cierra así la legislatura habiendo incrementando el SMI un 20%, desde los 900 euros que había en 2020 hasta los 1.080 euros que próximamente se aprobarán. Con esta subida, el salario mínimo en España alcanza el equivalente del 60% del sueldo medio en España, tal como marca la Carta Social Europea y recoge el acuerdo de coalición al que se comprometieron el PSOE y Unidas Podemos.

En su comparecencia en el Senado, Sánchez reivindicó la medida para amortiguar la devaluación salarial que han sufrido la mayoría de trabajadores en los últimos años. "En los últimos 10 años los precios han aumentando un 17%, mientras que los salarios lo han hecho en un 10,6%", argumentó el presidente.

La subida del 8% implica una apuesta más elevada que otros países como Francia (6,6%) o Portugal (7,8%), aunque más conservadora que Alemania (22%).

No obstante, desde el lado empresarial cunden los recelos por la revalorización. "Es inviable seguir aumentando los costes laborales, estamos poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas actividades", había declarado el vicepresidente de la CEOE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, antes de conocer la cifra final.