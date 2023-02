Asturias sufre una gran extinción de autónomos: estas son las causas según los expertos

El depósito de autónomos para que la economía asturiana carbure está en mínimos. Si el colectivo de autoempleados tuviera un testigo en forma de surtidor, la luz roja estaría encendida y parpadeando para reclamar atención. Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, Asturias tenía al cierre del pasado enero 70.878 autónomos tras perder 1.174 en un año. Además, esa cifra total de altas es la más baja desde 2007, justo antes de que los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario se integraran en el de autónomos y engordaran los números. Es por ello que, desde CEAT Asturias, la asociación de autónomos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se destaca que la afiliación del pasado enero es "el mínimo histórico de Asturias".

Para encontrar una caída anual de más de 1.100 autónomos en un mes de enero hay que retroceder a 2013, en los coletazos de la última gran crisis financiera y cuando Asturias registró las peores cifras laborales del presente siglo. Ahí se produjo la primera gran extinción de autónomos en Asturias. Ahora la región sufre la segunda.

Conjunción de factores.

Las prestaciones extraordinarias por cese temporal de actividad, las ayudas regionales y las líneas de crédito ayudaron a los autónomos asturianos a sobrevivir durante la pandemia del coronavirus, cuando se restringió la actividad. "Ahora no hay ayudas y se han ido acumulando los problemas. El precio de los combustibles se disparó y la energía se puso por las nubes. Para una misma demanda, los gastos son mucho mayores", explica Patricia Oreña, que preside desde hace casi una década la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Asturias. "Esa situación ha ido empeorando durante el pasado año y ahora en 2023, cuando muchos autónomos estaban al límite, llega un nuevo sistema de cotizaciones que para muchos supone pagar más", añade Oreña, que asegura que "muchos tiran la toalla porque cada vez es más difícil tener un negocio abierto: los rendimientos son menores, la burocracia y la normativa cada vez es mayor, y con las subidas del salario mínimo interprofesional contratar es más complicado".

Las ramas más afectadas.

Oreña destaca que el comercio, la hostelería y el sector primario, "la columna vertebral de los autónomos en Asturias", son las ramas más afectadas por la extinción. El último informe de CEAT Asturias pone números a esa apreciación. De los 1.174 autónomos perdidos entre enero de 2022 y enero de 2023, 471 eran de la rama del comercio (el 3% del total de su afiliación), 297 de la hostelería (el 3,3%) y 204 de la agricultura, ganadería y pesca (2,5%).

El peso del comercio.

Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, señala que para calibrar la caída de comerciantes en números absolutos hay que tener en cuenta el peso que tiene esta rama de actividad dentro del colectivo de autónomos, puesto que representa más de 21% del total, el más abultado. "Yo no noto que en las ciudades haya menos comercios. Otra cosa son los municipios pequeños. Con la mejora de las comunicaciones los comerciantes tienen más complicada la supervivencia porque ahora es mucho más fácil ir a comprar al centro de la región", explica Moreno, que añade que estos concejos "tienen una tasa de población muy envejecida y el relevo generacional en los negocios es muy complicado". Además, Carmen Moreno apunta un factor que ha añadido presión para dejar la actividad con el cambio de año. "La subida de las pensiones un 8,5% era un incentivo para adelantar el retiro entre aquellos autónomos que ya estaban muy cerca de cumplir la edad de jubilación", destaca la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias.

Menos hosteleros, pero más profesionales.

José Luis Álvarez Almeida, presidente de la asociación empresarial de la hostelería y el turismo de Asturias (OTEA), señala que en los últimos años se ha registrado una "reducción importante" del numero de autónomos en el sector. "Es una disminución que también se esta produciendo en otros sectores económicos, pero que en el hostelero ha sido más notable y se ha acentuado en los últimos meses", afirma el presidente de OTEA. "Esto demuestra que las ayudas que recibimos no fueron suficientes. Ha sido el sector que más sufrió las restricciones del covid, al que se le trató con mayor dureza, y es, además, un sector con pequeñas empresas con capacidad económica muy limitada. Con el aumento de precios, el fin del aplazamiento de los créditos y la subida de las cotizaciones ya dijimos que se iban a generar muchos cierres y así ha sido", añade. No obstante, Álvarez Almeida apunta que, por en contrario, el número de trabajadores contratados en hostelería, los asalariados, han aumentado. "Esto demuestra que el sector se está profesionalizando, que va aumentando el tamaño de las empresas. Hay menos, pero más grandes y con más fuerza. Lo que yo creo que es bueno para el sector", asegura el presidente de OTEA, que destaca que la hostelería y el turismo aportan un 11% del PIB regional y el 12,8% del total del empleo. "Si comprobamos las cifras de empleo del sector hostelero desde 2009, fecha desde las que se ofrecen datos del Ministerio, comprobamos cómo ha habido una lenta pero constante disminución del número de autónomos, que han bajado un 11%, frente a un paulatino aumento de asalariados, con un crecimiento del 23%", resalta.

Sin relevo en el campo.

Los problemas de falta de relevo generacional en el comercio rural, son más intensos en el caso de la agricultura, la ganadería y la pesca. "En el sector primario el número de jubilaciones de autónomos es alto y en muchos casos no hay relevo", destaca Patricia Oreña, presidenta de ATA, que afirma que el envejecimiento de la población es un factor añadido de destrucción de autoempleo en Asturias "Los hijos no toman el testigo y las transmisiones de negocios siguen siendo caras y complicadas", añade Oreña.

La escasa vocación emprendedora

. Al envejecimiento de la población se suma un descenso del emprendimiento en Asturias. El último informe del Observatorio del Emprendimiento de la Red GEM (Global Entrepreneurship Monitor) España indica que la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de Asturias en el periodo 2021-2022 bajó ligeramente con respecto a 2020-2021, mientras que en España subía más de un 5%. "El de Asturias fue un resultado no esperado porque se preveía una recuperación tras la pandemia", afirma Manuel González Díaz, catedrático de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de Emprendimiento Caja Rural de Asturias, que elabora el informe GEM España. "Si baja la actividad emprendedora, también deberían bajar los autónomos, asumiendo que es la principal forma jurídica que soporta el emprendimiento", destaca el director de la cátedra, que añade que la tasa de abandono –porcentaje de la población adulta que ha cerrado o traspasado su negocio en los últimos 12 meses– se ha triplicado en Asturias respecto al periodo anterior, aunque en valor absoluto esta tasa es baja en la región y menor que en España. Manuel González afirma que hay un indicador que es contrario a la evolución del número de autónomos. "El emprendimiento potencial, el porcentaje de la población con interés en emprender en los próximos 3 años, aumentó en Asturias hasta el 6,4%, un tasa que es inferior al 9% de España, pero que es un aumento en definitiva. Esto indicaría que aumentan las ganas de convertirse en emprendedor, sea como autónomo o con alguna otra forma jurídica, y esto debería traducirse en más autónomos", destaca el catedrático de cara a los próximos ejercicios.

El trasvase entre autoempleo y trabajo asalariado.

Manuel González se esfuerza a la hora de hacer lecturas positivas de los datos del informe GEM España e intenta ser optimista , pero reconoce que no ayuda que Asturias sea la región con peor índice de contexto emprendedor nacional. "Es un índice elaborado simplemente sobre opiniones de expertos, pero sugiere que no tienen una buena impresión del entorno emprendedor en Asturias, al menos frente a lo que ocurre en España y en Europa", destaca. Además, añade un dato extraído del informe que da pistas sobre la extinción de autónomos en Asturias. "En nuestro informe, el 75% de los emprendedores indica que una razón para emprender es “para ganarse la vida porque el trabajo escasea”, con lo que si los datos de empleo muestran que hay más afiliados y menos parados registrados en Asturias en los dos últimos años, podría pasar que los que abrieron negocios por necesidad hayan encontrado empleo por cuenta ajena y hayan cerrado, normalmente por no ser muy rentable", afirma el profesor de la Universidad de Oviedo. En enero de 2023, el número de afiliados a la Seguridad Social en el régimen general en Asturias se incrementó en 3.068 trabajadores con respecto al mismo mes del año anterior y el número de desempleados descendió en 2.060, por lo que se han dado las condiciones para ese trasvase de autoempleo a trabajo asalariado. "Revertir la situación de falta de interés por el emprendimiento de la población asturiana no es fácil. Tampoco creo que existan soluciones mágicas a corto plazo. Hay que seguir con las políticas de divulgación y promoción del emprendimiento y esperar a cosechar resultados", recomienda Manuel González.