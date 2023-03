"'¡Ya era hora!": las claves del convenio de hostelería firmado hoy y que afecta a 25.000 asturianos

"Ya era hora de llegar a un acuerdo, llevábamos once años sin convenio". Esta es la conclusión a la que han llegado, palabra arriba o abajo, los sindicatos y la patronal tras la firma oficial este miércoles del nuevo convenio de la hostelería en Asturias, después del acuerdo alcanzado el lunes por la noche. La rúbrica ha tenido lugar en el mismo lugar: la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en Oviedo. Pero se ha tratado únicamente de razones logísticas y de espacio, no de que haya sido necesaria una intermediación para desbloquear un texto que afecta a 25.000 trabajadores de la región.

El texto confirma lo acordado en el preacuerdo del pasado diciembre: una subida salaria del 15% en los próximos cinco años: del 3,5% en 2023 y 2024, del 3% en 2025 y 2026, y del 2% en 2027. "Quizá nos hubiera gustado una subida por encima de la que hemos firmado, y que el alcance hubiera sido a tres años, no a cinco, pero los trabajadores necesitaban ya un nuevo convenio y un aumento de sus salarios", ha señalado Vicente Fernández, representante de UGT.

Asimismo, los profesionales podrán percibir una paga compensatoria por la inflación sufrida en el último año. El abono se realizará finalmente según las horas trabajadas el año pasado, tal como proponía la patronal, Otea. Los sindicatos exigían un pago lineal de 200 euros quienes hubieran trabajado al menos 450 horas, pero no ha podido ser. Esto ha irritado a una parte del sector, agrupado en la plataforma Hostelería en Lucha, que ha amenazado con huelgas en Semana Santa. "Toda la gente del sector con la que yo he hablado quería firmar ya. Y nosotros llevamos muchos años en esto, no nacimos hace una semana", ha asegurado Fernández en alusión al colectivo opositor.

El convenio recoge que se abonará la mitad de la diferencia que se produzca entre los salarios y la inflación. Asimismo, se establece un nuevo sistema de remuneración por la nocturnidad. Si bien en el anterior convenio cada hora trabajada por la noche se pagaba con un 25% más que lo fijado en el salario base, el nuevo texto fija una serie de tramos que señalan la cuantía a percibir en función del nivel profesional (camarero, sumiller, jefe de recepción...) y de las horas trabajadas al mes.

Además, el acuerdo reconoce el estatus profesional del escanciador de sidra, que tendrá una categoría equivalente a la de sumiller. En este sentido, desde Otea reclaman que el Principado haga las labores pertinentes para expedir el certificado de profesionalidad del escanciador.

"Agradezco a los sindicatos que hayan cedido en parte de sus pretensiones. Firmar un convenio es la capacidad de ceder. Aquí no gana nadie, ambas partes hemos cedido. Habrá cosas que mejorar, y esperamos que en las siguientes negociaciones no se tarde tanto en llegar a un acuerdo", ha asegurado el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida.