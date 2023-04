La autorización que ha conseguido Ence para su planta de Navia que la hará más ecológica

El plan de la compañía Ence para producir en su factoría de Navia pasta de celulosa no blanqueada, con la marca Naturcell, que es un producto con gran resistencia y calidad, ha obtenido la aprobación ambiental definitiva del Principado.

La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático publicó ayer en el "Boletín Oficial del Principado" (BOPA) la resolución por la que se resuelve la modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada de la actual planta de fabricación de celulosa blanqueada para incorporar la producción de la nueva modalidad.

Según la resolución, el proyecto no supone un incremento de la capacidad de producción de la planta de Navia. El proyecto consiste en que una parte de la producción actual se destinará a la fabricación de pasta Naturcell. Para ello, el proceso de fabricación de la nueva pasta será el mismo que el de la denominada Kraft, salvo que el nuevo producto no pasará por la etapa de blanqueo, que exige la utilización de productos químicos. El nuevo producto también supondrá menores consumos de agua y energía, y una menor huella de carbono. El proceso de fabricación no conllevará la construcción de nuevas instalaciones y será suficiente la introducción de modificaciones de tipo menor en la línea actual de producción.

La planta de Ence en Navia ya hizo su primera incursión en el negocio de la pasta no blanqueada en noviembre. Naturcell es un producto desarrollado por la empresa y que hasta ahora sólo se elaboraba en su factoría de Pontevedra. Según la empresa, la incorporación plena de Naturcell en la cartera de productos de Navia supone avanzar en la diversificación de las instalaciones asturianas, aportando mayor flexibilidad y valor añadido a su actividad.

Proyecto de ampliación

La empresa sigue adelante, mientras tanto, con sus planes de inversión para la descarbonización de la factoría, su ampliación y la incorporación de otros productos también con mayor valor añadido, con una inversión estimada en 105 millones hasta 2027.

Así, prevé la fabricación de productos higiénicos absorbentes mediante la sustitución gradual hasta 2027 de la producción de 100.000 toneladas de celulosa convencional de fibra corta por el nuevo producto, lo que permitirá incrementar el margen en 40 euros por tonelada. Otros 60 millones se destinarán a medidas de descarbonización hasta 2024. Y 15 millones se aplicarán a sustituir la elaboración 250.000 toneladas (400.000 en 2027) de pulpa de fibra corta por nuevos productos diferenciados susceptibles de reemplazar a la madera blanda y a los plásticos en determinados usos y aplicaciones.