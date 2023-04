La convocatoria de huelga paraliza parte de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias y de modo general en Sagunto

La huelga de 24 horas en ArcelorMittal para desbloquear la negociación del octavo acuerdo marco de la multinacional en España ha parado la producción en Sagunto, donde el llamamiento contaba con la unanimidad del comité laboral, mientras que en Asturias, donde solo fue convocado por la sección sindical de CC OO, la incidencia es según la empresa, “desigual”, y, según el sindicato convocante, la parada ha sido “total” salvo en aquellas instalaciones para las que se decretaron “servicios mínimos abusivos”.

La dirección de ArcelorMittal informó que las instalaciones asturianas de cabecera están funcionando con normalidad, mientras que hay “incidencias de paro” en el tren de bandas en caliente, parte de la laminación en frío, galvanizado y hojalata, pertenecientes a la factoría de Avilés, y en la acería y tren de chapa gruesa, situados en la fábrica de Gijón.

CC OO explicó que “salvo las instalaciones en los que se han aplicado los abusivos servicios mínimos pactados con UGT y USO en 2005, se ha paralizado la totalidad de instalaciones productivas”. Y “ello”, dijo, “a pesar de que no se han realizado piquetes” y se está “respetando el derecho de aquellos que han preferido no secundar los paros”.

Según este sindicato, en Asturias están en marcha con servicios mínimos el horno alto B (el A está parado por avería), las baterías cok y el sínter A (el B está detenido por el siniestro del horno alto A). Por el contrario, y según CC OO, el parque de minerales está afectado por la huelga de maquinistas, y la acería de Gijón y los trenes de carril, alambrón y chapa gruesa están parados.

En el caso de Avilés, la acería LDA está operativa, según CC OO, por tener servicios mínimos decretados, mientras que están parados, señaló, el tren de bandas en caliente, el decapado, los trenes tándem 1 y 2, las líneas de galvanizado 1 y 2, las de hojalata 2 y 3, el recocido continuo, la limpieza electrolítica, los hornos campana, el témper y las líneas de inspección 1 y 2.

CC OO justifica la llamada a la huelga como una acción necesaria para quebrar el “inmovilismo” de la empresa en su propuesta de acuerdo marco para el conjunto de sus instalaciones en España. En la última reunión –argumenta CC OO– la empresa planteó una mejora salarial del 0,2%, "pasando del 12% al 12,2%". El sindicato dijo que este incremento supone una subida de 48 euros brutos al año (7 euros mensuales) para un sueldo de 42.000 euros brutos anuales.

A diferencia de la posición de CC OO, los tres comités de Asturias (los de las fábricas de Avilés y Gijón y el parque de minerales) decidieron por mayoría no sumarse a la convocatoria y mantener la suya propia, por la que emprenderán movilizaciones a partir del 2 de mayo si esta semana no hubiese acercamiento de posiciones en la mesa negociadora. Los comités dijeron que "no dan por rotas las negociaciones del octavo acuerdo marco" y que aún ven margen para el acuerdo.

La negociación comenzó hace un año y se pretendía darla por concluida a fines de marzo. Ahora los comités asturianos dan como margen esta semana

La sección sindical de CC OO denunció este fin de semana que la empresa ha impuesto para hoy los mismos servicios mínimos pactados por la compañía en 2005 con UGT y USO. CC OO considera que se trata de una decisión "unilateral y arbitraria", y reprocha que se haya adoptado cuando aquellos acuerdos "fueron anulados por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias tras la demanda interpuesta por CC OO" y que "a día de hoy se encuentra pendiente de recurso de casación". El sindicato convocante del paro anunció que ha "iniciado las acciones legales necesarias para demandar a la empresa por vulneración del derecho fundamental de huelga, con agravante de reincidencia y temeridad".

Tanto en Asturias como en Sagunto (donde la huelga tiene el respaldo de CC OO, UGT, CGT y Cuadros) han sido convocadas concentraciones ante las instalaciones de la empresa.